Akdağ Beyaza Büründü

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Akdağ, beyaz gelinliğini giydi

SAMSUN - Samsun'da kış turizminin önemli adreslerinden biri olan Ladik Akdağ, dün gece etkili olan kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Samsun'un Ladik ilçesinin yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Samsun'un önemli turizm alanlarından olan Akdağ, beyaz örtü ile kaplandı. İlçede hava sıcaklığı hissedilir derecede düşerken Samsun'a 87 kilometre uzaklıktaki bin 900 metre rakıma sahip Akdağ Kayak Merkezi'nde düşen kar kartpostallık görüntüler oluşturdu.