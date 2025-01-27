Akdağ'da Masalsı Kar Manzarası

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Akdağ'ın karlar altındaki masalsı görüntüsü dron ile görüntülendi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da hafta sonu yağan kar sonrası Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'nda masalsı görüntüler ortaya çıktı.

Afyonkarahisar'da dün yağan kar sonrası Akdağ Tabiat Parkı karlar altında kaldı. Fotoğraf Sanatçısı Çağrı Selek'in dron ile havadan görüntülediği park karlar altındaki görüntüsü ile adeta masalsı manzaralar ortaya çıkardı. Kartpostalları aratmayan görüntülerde ağaçların ve gölün beyaz ile uyumu adeta renk cümbüşü ortaya çıkardı. Akdağ'ın zirvelerinin tamamen karla kaplandığı, eteklerinde ise sis ve güneşin birlikte oluşturduğu eşsiz manzara görenleri kendisine hayran bıraktı.