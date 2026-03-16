Akdeniz'de 4,3 Büyüklüğünde Deprem

Akdeniz açıklarında saat 11.36'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz açıkları olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7,06 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Öte yandan, Akdeniz açıklarında sabah saatlerinde 4,8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha gerçekleşmişti.