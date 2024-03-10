Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.55'te, Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Demre'ye yaklaşık 19 kilometre mesafede olan depremin, 35,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, AA muhabirine, AFAD başta olmak üzere ekiplerin bölgede taramalarını sürdüğünü söyledi.
Şu an için herhangi olumsuz bir durumun tespit edilmediğini belirten Şatıroğlu, "Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. 112 Çağrı Merkezimize depremle ilgili şu ana kadar bir ihbar gelmedi. Depremi biz de hissettik ancak yıkıcı bir etkisi yoktu. Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.
Son Dakika › Güncel › Akdeniz'de 4,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çiftçi, mesajında ramazanın coşkusunu Erzurum'un manevi atmosferinde yaşayacaklarını belirtti. Ayrıca, ramazanın yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı bir ay olduğunu vurguladı. Çiftçi, oruç tutmanın nefsi terbiye etmeye ve iradeyi güçlendirmeye yardımcı olduğunu ifade etti ve ramazanın huzur, barış ve esenlik getirmesini diledi.
Elazığ Belediyesi, Ramazan Ayı'nın başlamasıyla birlikte toplu taşıma araçlarının sefer saatlerini yeniden düzenledi. Şehir içi güzergahlarda iftardan önce son sefer saat 18.00'de yapılacak, iftardan sonra ise saat 20.00'de seferler tekrar başlayacak.
Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Flöre Federasyon Kupası ve Kılıç Açık Turnuvası'nda dereceye giren sporcular açıklandı. Yenimahalle Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, Almıla Birçe Durukan kadınlarda Flöre Federasyon Kupası'nı, Mustafa Burak Çufadar ise erkeklerde kazandı. Kılıç Açık Turnuvası'nda ise Deniz Selin Ünlüdağ kadınlarda, Tolga Aslan da erkeklerde şampiyon oldu.
Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirtti. Gisdol, takımının iyi bir performans sergilediğini ve taraftarların desteğiyle galip geldiklerini söyledi.
Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da Alman turistlerle dağ kayağı yaptığı sırada üzerine kar kütlesi düşen Türk rehber İsmet İnan hayatını kaybetti. Alman dağcıların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Olayın ardından bölgeye gelen Vali Cahit Çelik, Alman turist grubu ve rehberin Emli Vadisi'nde kayak yaparken kaza geçirdiğini belirtti. Arama faaliyetlerinin yarın devam edeceği açıklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un trafik ve ulaşım sorununu hafifletmeyi görev edindiklerini belirterek, metro ve raylı sistem çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Erdoğan, açılışı yapılan Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nın İstanbul'un ulaşımını rahatlatacağını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?