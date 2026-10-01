Akdeniz'de 400 metrelik yol yenilenirken Akdeniz Kaymakamı Beşikci inceleme yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akdeniz'de 400 metrelik yol yenilenirken Akdeniz Kaymakamı Beşikci inceleme yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri ekipleri, ilçe genelinde yol bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Mesudiye Mahallesi'nde 400 metrelik yol yenilenirken, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci çalışmaları inceledi, çalışmaların planlı süreceğini kaydetti.

Akdeniz ilçesinde belediye ekiplerinin yol bakım, onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Mesudiye Mahallesi'nde 400 metrelik yol yenileniyor.

Öte yandan çalışmaları yerinde inceleyen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, yetkililerden bilgi aldı.

Beşikci, ilçedeki yol altyapısının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların planlı şekilde devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerMesudiyeİncelemeAkdenizGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
İnfaza bir saat kala karar çıktı: İdam mahkumunun cezası ertelendi İnfaza bir saat kala karar çıktı: İdam mahkumunun cezası ertelendi
A Milli Takım’da felaket göz göre göre geldi A Milli Takım'da felaket göz göre göre geldi
Fon soruşturmasında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı Fon soruşturmasında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı
TFF’de istifa dalgası Sayı 4’e yükseldi TFF'de istifa dalgası! Sayı 4'e yükseldi
Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki maç tüm dünyaya mesaj vererek bitti Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki maç tüm dünyaya mesaj vererek bitti
08:48
Fon krizinde gece yarısı kararı 4 portföy şirketinde ara ödeme yapılacak
Fon krizinde gece yarısı kararı! 4 portföy şirketinde ara ödeme yapılacak
08:40
Fon soruşturmasında Tera yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener tutuklandı
Fon soruşturmasında Tera yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener tutuklandı
08:37
MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
08:01
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı
07:56
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
"Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
07:32
Fon krizinde iki dev banka devrede 455 bin yatırımcı için ödeme zamanı
Fon krizinde iki dev banka devrede! 455 bin yatırımcı için ödeme zamanı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 09:16:16. #7.13#
SON DAKİKA: Akdeniz'de 400 metrelik yol yenilenirken Akdeniz Kaymakamı Beşikci inceleme yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei