Akdeniz'de 400 metrelik yol yenilenirken Akdeniz Kaymakamı Beşikci inceleme yaptı

Akdeniz'de 400 metrelik yol yenilenirken Akdeniz Kaymakamı Beşikci inceleme yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Akdeniz Belediyesi Fen İşleri ekipleri, ilçe genelinde yol bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Mesudiye Mahallesi'nde 400 metrelik yol yenilenirken, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci çalışmaları inceledi, çalışmaların planlı süreceğini kaydetti.
Akdeniz ilçesinde belediye ekiplerinin yol bakım, onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Mesudiye Mahallesi'nde 400 metrelik yol yenileniyor.
Öte yandan çalışmaları yerinde inceleyen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, yetkililerden bilgi aldı.
Beşikci, ilçedeki yol altyapısının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların planlı şekilde devam edeceğini kaydetti.
Kaynak: AA
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