AHBİB, ihracatın yıldızlarını ödüllendirdi - Son Dakika
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AHBİB, ihracatın yıldızlarını ödüllendirdi

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AHBİB, ihracatın yıldızlarını ödüllendirdi
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Mersin'de düzenlenen AHBİB 2025 İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde geçen yıl en fazla ihracat yapan firmalar ödüllendirildi. Törende hububat ve bakliyat sektörünün Türkiye ihracatındaki önemi ve AHBİB'in 1,9 milyar dolarlık ihracat hacmi vurgulandı.

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB), birlik bünyesinde geçen yıl en fazla ihracat yapan firmalara ödül verdi.

Birlik tarafından dış satımda öne çıkan firmaların ödüllendirilmesi için bir otelde "AHBİB 2025 İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" düzenlendi.

Mersin Valisi Atilla Toros, törende, Türkiye'nin gelişmiş üretim altyapısı, dinamik ekonomisi ve girişimci insan kaynağıyla yoluna kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde kalkınma hamlesinin yeni başarılarla taçlandığını dile getiren Toros, Mersin'in Türkiye'nin önde gelen ticaret merkezlerinden olduğunu kaydetti.

Mersin'in ekonomik gücünü pekiştiren en önemli alanlarından birinin hububat ve bakliyat sektörü olduğuna dikkati çeken Toros, şöyle konuştu:

"Bu sektör toprağımızın bereketini sanayimizin üretim kapasitesiyle buluşturuyor, tarımsal ürünlerimizi katma değere dönüştürüyor, ülkemizin istihdamına ve ihracatına önemli katkılar sunuyor. Türkiye'nin bu sektördeki ihracatı 12,3 milyar doları aşmıştır. AHBİB ise 1,9 milyar doları aşan ihracat hacmiyle bu büyük başarının önemli aktörlerinden biri olmuştur. Bu rakamlar bize açık bir hakikati gösteriyor. Mersin toprağın bereketini sanayiyle buluşturan, ürettiğine değer katan, emeğini dünya pazarlarında kazanca dönüştüren bir şehirdir."

Vali Toros, üreticilerin, sanayicilerin ve ihracatçıların yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal da Mersin'in hububat ve bakliyatta önemli bir konuma sahip olduğunu ifade etti.

Küresel ölçekte yaşanan sıkıntılara rağmen Türkiye'nin rekor üretim konusunda güçlü konumda bulunduğunu anlatan Güldal, "Kendine yeterliliğin ötesinde arz fazlamız var ve bununla ilgili ihracat seçenekleri çalışma gündemimizde yer almaktadır. Türkiye'de hububat ürünlerinde ciddi bir rekolte bereketiyle beraber güçlü bir stok bulunmaktadır. Bunu memnuniyetle ifade ediyoruz. Bunu başka pazarlara da ulaştırmak için hiçbir engelimiz yok." ifadelerini kullandı.

Tarım ve gıda ürünlerinde ihracat rekorlarının kırılmaya devam ettiğini vurgulayan Güldal, hububat ve bakliyat alanında Türkiye'nin başarılarını ve TMO'nun çalışmalarını anlattı.

AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş de birlik olarak Türkiye'nin küresel gıda ticaretindeki gücüne önemli ölçüde katkı sunduklarını kaydetti.

Dünyada ticaretin kurallarının değiştiğini ve rekabet sertleştiğini anlatan Memiş, "AHBİB olarak bu değişimin gerektirdiği adımları kararlılıkla atıyoruz. Ürünlerimizi daha yüksek katma değerli hale getirmek, markalarımızı güçlendirmek, yeni pazarlarda kalıcı olmak ve Türkiye'nin küresel gıda tedarik zincirindeki konumunu daha da güçlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Yıldızgörer de devletin ihracatçı firmalara bugüne kadar çok büyük destek verdiğini dile getirdi.

Bu desteklerin artarak devam etmesi gerektiğini kaydeden Yıldızgörer, Mersin iş dünyasının Türkiye Yüzyılı hedefine kararlılıkla yürüdüğünü ifade etti.

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir de kentteki firmaların faaliyetleriyle Türkiye'nin zenginleşmesine ve milli servete katkı sunduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından birliğin geçen yıl yaptığı çalışmaların yer aldığı video gösterimi yapıldı.

Program, 2025'te en fazla ihracat yapan firmalara ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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