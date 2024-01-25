Akdeniz\'in batısında ve Antalya Körfezi\'nde fırtına beklentisi

Akdeniz'in batısında ve Antalya Körfezi'nde fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'in batısında ve Antalya Körfezi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgar, kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın, 27 Ocak Cumartesi akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.