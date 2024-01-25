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Akdeniz'in batısında ve Antalya Körfezi'nde fırtına beklentisi - Son Dakika
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Akdeniz'in batısında ve Antalya Körfezi'nde fırtına beklentisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'in batısında ve Antalya Körfezi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde rüzgarlar esecek. Fırtınanın etkisini 27 Ocak Cumartesi akşam saatlerinde kaybetmesi bekleniyor.

Akdeniz\'in batısında ve Antalya Körfezi\'nde fırtına beklentisi
25.01.2024 - 16:53,
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Akdeniz'in batısında ve Antalya Körfezi'nde fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'in batısında ve Antalya Körfezi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgar, kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın, 27 Ocak Cumartesi akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
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