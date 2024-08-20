Akdeniz'in doktor balıkları tatilcilerin yaralarını tedavi ediyor

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Denize giren tatilcilerin ayaklarındaki yaralara, ölmüş derilere adeta saldırıp tedavi ediyorlar

Akdeniz'in doktor balıkları görev başında

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu:

"Sargoz balıkları yaradaki ölü dokuyu temizleyip, yaranın daha çabuk iyileşmesini sağlıyor"

"Korkulacak bir durum yok, beslenirken ayağınızdaki kılları da çekiyor, bu da acı hissetmenize neden oluyor"

ANTALYA - Antalya'da deniz kıyısında görülmeye başlayan balıklar, vatandaşların telaşlanmasına neden olurken Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, kıyıda görülen balıkların Sargoz balığı olduğunu ve doktor balık olarak adlandırılan Garra Ruffa cinsi balıkların görevini yaparak, yaraları iyileştirdiklerine dikkat çekti. Gökoğlu, "Yaradaki ölü dokuyu temizleyip, yaranın daha çabuk iyileşmesini sağlıyor. Ölü dokuyu ve enfeksiyonu temizliyor, denizden çıktığınızda yara hemen kuruyup iyileşiyor." diye konuştu.

Antalya'da erken başlayan yaz dönemi şehre turist akını yaşatırken, kıyıda görülmeye başlayan balıklar tatilcileri ve bölge sakinlerini korkutuyor. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, deniz kıyısında çok sayıda bulunan balık türünün Sargoz balığı olduğunu söyleyerek, vatandaşların korkmaması gerektiğini ifade etti.

Boyu yarım karış

Prof. Dr. Gökoğlu, Sargoz balıkları ile Temmuz ayının ortasından Eylül ayının ortasına kadar karşılaşılacağını kaydederek, şu açıklamalarda bulundu: "Temmuz ayının ortasından Eylül ayının ortasına kadar kıyılarda denize giren vatandaşların ayaklarındaki yaralara, ölmüş derilere saldıran balıklar var. Bunlar bizim Sargoz dediğimiz balık, bazen vatandaşlarımızın ayaklarına o kadar güçlü vuruyor ki beni bir şey ısırdı deyip korkuyorlar, karaya sıçrayıp çıkıyorlar. Sargoz balıkları yarım karış kadar balık, ayaktaki açık yaralara dokulara vuruyor. Dolayısıyla onlarla beslenmeye çalışıyor, doktor balıkların yaptığı görevi yapıyor. Yaradaki ölü dokuyu temizleyip, yaranın daha çabuk iyileşmesini sağlıyor. Ölü dokuyu ve enfeksiyonu temizliyor, denizden çıktığınızda yara hemen kuruyup iyileşiyor. Vatandaşlarımız korkmasın, çok küçük balıklar. Bazen beslenirken ayağınızdaki kılları da çekiyor, bu da acı hissetmenize neden oluyor. "