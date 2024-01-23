Akdeniz Üniversitesi Rektörü Merve Şevval Elmas için taziye mesajı yayımladı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, cesedi Serik ilçesindeki sahilde bulunan üniversite öğrencisi Merve Şevval Elmas için taziye mesajı yayımladı.

Özkan, sosyal medya hesabından, 4 Ocak'ta kaybolan ve 20 Ocak'ta, Kadriye Mahallesi'ndeki bir otelin sahilinde cesedi bulunan 18 yaşındaki üniversite öğrencisinin fotoğrafını paylaşarak, olaydan derin üzüntü duyduklarını bildirdi.

Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Merve Şevval Elmas'ın iyi olmasına dair umutlu bekleyişlerinin acı haberle son bulduğunu aktaran Özkan, "Akdeniz Üniversitesi ailesi olarak derin üzüntü yaşıyoruz. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Elmas'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak defnedilmek üzere İstanbul'a götürüldü.

Olay

Üniversite öğrencisi Elmas, 4 Ocak'ta kaybolmuştu. 20 Ocak'ta Serik ilçesindeki sahilde bulunan kadın cesedinin Elmas'a ait olma ihtimali üzerine, 21 Ocak'ta babası Osman Elmas, İstanbul'dan Antalya'ya gelerek DNA örneği vermişti.

DNA sonucuna göre, Serik'te sahile vuran kadın cesedinin Merve Şevval Elmas'a ait olduğu tespit edilmişti.