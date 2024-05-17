Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, dünyadaki ilk kadavradan rahim naklini başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Güncel

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, dünyadaki ilk kadavradan rahim naklini 2011 yılında başarıyla gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Yaptığımız nakil tekniği literatüre 'Özkan tekniği' adıyla girdi. Şu anda bütün dünyada kullanılan tekniğin 'Özkan tekniği' olduğunu gururla söyleyebilirim." dedi.

Rektör Özkan, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde Güney Kore, İtalya, İspanya, Kanada ve Finlandiya'dan bilim insanlarının katılımıyla düzenlenen 10. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi ve 3. Ulusal Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Kongresi'nde "Rahim nakli: Dünyadaki ilk başarılı olgudan günümüze son durum." başlıklı sunum yaptı.

Özkan, Akdeniz Üniversitesi olarak şimdiye kadar 5 çift kol ve 2 rahim nakli yaptıklarını anımsattı. Özkan, bu çeşitlilikte nakil yapabilen dünyada tek merkez olduklarını söyledi.

Dünyada kadavradan yapılan ilk rahim naklinin uluslararası alanda ilgi uyandırdığına dikkati çeken Özkan, "Uterus transplantasyonu ilk kez 2001 yılında Suudi Arabistan'da yapıldı bir canlıdan ancak 99 gün sonra geri alınmak durumunda kalındı. 11 yıl kadar herhangi bir ülke buna girişmedi. Dünyadaki ilk kadavradan rahim naklini 2011 yılında başarıyla gerçekleştirdik. Yaptığımız nakil tekniği literatüre 'Özkan tekniği' adıyla girdi. Şu anda bütün dünyada kullanılan tekniğin 'Özkan tekniği' olduğunu gururla söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Rahim naklinin birçok ülkeden çok merak edildiğini ve bu anlamda destek talepleri geldiğini dile getiren Prof. Dr. Özkan, "Bizim ameliyatımızdan hemen bir hafta İsveç ekibi ziyaretimize geldi ve bizden detayları aldılar. Hatta sonraki süreçte onların devletten izin alırken de yardımlarımız oldu. Birçok ekip faydalandı tecrübelerimizden." diye konuştu.

Nakilden 9 yıl sonra sağlıklı bir doğum gerçekleştiğini ve dünyanın ilk rahim naklinde başarıya ulaştıklarını anlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Bir erkek bebek dünyaya geldi, 760 gramdı. 28 haftalık olarak dünyaya geldi. Yaklaşık 3 ay kadar üniversitemizde takibi oldu. 'Ömer Özkan' adı verilen bebeği evine çok sağlıklı bir şekilde gönderdik. Akdeniz Üniversitesinin ardından İsveç, Çin, Almanya, ABD, Çek Cumhuriyeti, Hindistan, Brezilya, Sırbistan ve Lübnan'da rahim nakilleri yapıldı. Bugüne kadar yaklaşık 72 hastaya transplantasyon yapıldı. Bunun 54'ü canlı, 18'i de kadavradan yapıldı, yüzde 77 oranında başarı elde edildi. Kliniğimizdeki iki hastanın ikisi de yaşıyor. Başarı oranı yüzde 100 kliniğimizde. Dünyada 72 hastadan 35'i doğum yaparken bizim yaptığımız 2 hastanın 2 'si de bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucağına aldı."