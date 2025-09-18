Akgöl Kuruyor, Kuşlar ve Fotoğrafçılar Umutla Bekliyor - Son Dakika
Akgöl Kuruyor, Kuşlar ve Fotoğrafçılar Umutla Bekliyor

18.09.2025 12:49
Ereğli'deki Akgöl, kuraklık nedeniyle kuşları kaybetti. Fotoğrafçılar, doğanın yeniden canlanmasını umuyor.

Konya'nın Ereğli ilçesindeki Akgöl Sazlıkları'na gelen fotoğrafçılar, kuruyan alanda yeniden kuşları görüntüleyeceği günleri bekliyor.

Kışın yeteri kadar kar ve yağmurun yağmaması, ilkbahar-yaz döneminin kurak geçmesi nedeniyle suların temmuz ayında çekilmeye başladığı Akgöl, eylülden itibaren ziyaretçilerini kurumuş görüntüsüyle karşılamaya başladı.

Başta flamingolar olmak üzere birçok kuşun yaşam alanı olan Akgöl, sonbahar yağışlarıyla yeniden eski güzelliğine kavuşacağı günleri bekliyor.

Anadolu Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği üyesi Tamer Gümüş, AA muhabirine, Akgöl'ün de kuraklıktan etkilenmiş olmasının üzücü olduğunu söyledi.

Çatlak toprakların oluşturduğu, dramatik anlamda kuraklığı anlatan fotoğraflar çektiklerine dikkati çeken Gümüş, "Üç ay öncesine kadar binlerce kuş burayı yaşam alanı olarak kullanıyordu. Şimdi ise bomboş, kurak ve çatlamış topraklarla karşı karşıyayız. Biz fotoğrafçıların istemediği, üzücü bir durum. Yanlış sulama ve kaçak su kuyusu konusuna dikkat edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Akgöl'ün kuş türlerini gözlemleme açısından zengin bir sulak alan olduğunu ve kuraklıktan dolayı canlı yaşamının tükenme noktasına geldiğini anlatan Gümüş, gölün ağırlayacağı kuşları yeniden fotoğraflamak istediklerini kaydetti.

"Bu yıl iklim şartlarından dolayı daha erken kurudu"

Doğa fotoğrafçısı Kadir Tellioğlu da 15 yıldan fazladır Akgöl'de fotoğraf çalışmaları yaptığını dile getirdi.

Ereğli Akgöl Sazlıkları'nın yaz sonlarında kurumaya başladığını vurgulayan Tellioğlu, "Sazlıkların tekrar suyla dolmasını bekliyoruz. Bu yıl iklim şartlarından dolayı daha erken kurudu. Bu doğal yaşam alanından göçmen kuşların gitmemesi ya da daha fazla kalabilmeleri için Akgöl'e can suyunun bir an önce verilmesi gerekiyor." dedi.

Ziyaretçilerden lise son sınıf öğrencisi Mehmet Asıf Gümüş ise fotoğrafçılık ve doğayla ilgilenmeyi sevdiğini belirterek, "Masmavi, yemyeşil alanları ve birçok kuş türünü görme ümidiyle geldim. Buranın durumunu görünce hayal kırıklığına uğradım. Biz her mevsim burayı canlı ve güzel görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

