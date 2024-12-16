Akgöl Tabiat Parkı Buzla Kaplandı

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Akgöl buz tuttu, kartpostallık görüntüler oluştu

SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesi sınırlarında yer alan Akgöl Tabiat Parkı'nın yüzeyi, buzla kaplandı.

İlçe merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan, hem orman hem otsu hem de göl ekosistemini aynı anda barındırması dolayısıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken Akgöl Tabiat Parkı, kış mevsiminde kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Türkiye'nin 236. tabiat parkı olan, zengin bitki örtüsünden oluşan ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Akgöl Tabiat Parkı, soğuk havanın etkisiyle dondu.

Günübirlik Akgöl'e gelen vatandaşlar, hem eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor, hem de göl çevresinde karda oyun oynayarak neşeli vakit geçiriyor. Doğaseverler, aynı zamanda gölde fotoğraf çekerek bu muazzam manzarayı ölümsüzleştiriyor.

Akgöl Tabiat Parkı, kışın sunduğu bu kartpostallık görüntülerle ziyaretçilerine hem huzur hem de eğlence sunuyor. Ziyaretçiler, doğayla iç içe bir gün geçirerek şehrin gürültüsünden uzaklaşıyor ve Akgöl'ün güzellikleri arasında unutulmaz anılar biriktiriyor.