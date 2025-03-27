Akgül Apartmanı Davasında Yeni Bilirkişi Raporu Alınacak

HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adıyaman'da, 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 15 kişinin hayatını kaybettiği Akgül Apartmanı'yla ilgili davanın ikinci duruşmasında, yeni bir bilirkişi raporu alınmasına karar verildi. Üçüncü duruşma ise ileri bir tarihte görülecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'ın Merkez ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bulunan Akgül Apartmanı'nın yıkılması sonucu 15 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, Akgül Apartmanı ile ilgili yapı sahipleri Memet Akgül ve Yusuf Bozat hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.