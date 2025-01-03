Akgül Apartmanı'nda 15 Can Aldı, Yapı Sahiplerine Hapis Cezası İstemi - Son Dakika
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Akgül Apartmanı'nda 15 Can Aldı, Yapı Sahiplerine Hapis Cezası İstemi

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Akgül Apartmanı'nın yapı sahipleri Memet Akgül ve Yusuf Bozat hakkında, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçlamasıyla 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

03.01.2025 09:20  Güncelleme: 09:56
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HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Adıyaman'da, 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 15 kişinin hayatını kaybettiği Akgül Apartmanı'na ilişkin yapı sahipleri Memet Akgül ve Yusuf Bozat hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı iddianamede, mevzuata yeterince uyulmadığı, teknik şartlara aykırı davranılarak binanın yıkılmasında kusur bulunduğu, şüphelilerin projesiz ve ruhsatsız olarak binayı inşa ettikleri için apartmanın yıkıldığı belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'ın Merkez ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bulunan Akgül Apartmanı'nın yıkılması sonucu 15 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Akgül Apartmanı ile ilgili yapı sahipleri Memet Akgül ve Yusuf Bozat hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezasıyla hazırlanan iddianame, Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İlk duruşma, 6 Ocak'ta Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Binayı ruhsatsız ve projesiz olarak inşa etmişler...

ANKA Haber Ajansı, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 11 Ekim'de hazırladığı iddianameye ulaştı. İddianamede Akgül Apartmanı'nın ruhsatsız ve projesi olarak zemin artı 2 katının şüpheli Yusuf Bozat tarafından, 3 ve 4'ncü katlar ile teras katın ise şüpheli Memet Akgül tarafından inşa edildiği belirtildi. İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, binanın yapımından sorumlu yapı sahibi için 'asli kusurlu', belediye yapı kontrol birimi için ise 'tali kusurlu' tespiti yapıldı.

İddianamede şüphelilerin ifadelerine yer verildi. Yapı sahibi Yusuf Bozat, "Söz konusu taşınmazı 1984 yılında zemin artı 2 kat olacak şekilde inşa ettiğini ardından 1986 yılında sattığını, daha sonra çevreden duyduğu kadarıyla Almancı bir şahsın binaya ilave kat çıktığını öğrendiğini" beyan etti. Yapı sahibi Memet Akgül ise "Söz konusu binayı zemin artı 2 kat bulunur halde satın aldığını ardından binaya 1995 yılında ilave artı 2 kat ve teras kat inşa ettiğini, kaçak olarak inşa etmediğini, binanın işleriyle mühendis Ali Büyükşahin'in ilgilendiğini" beyan etti. İddianamede Akgül'ün beyanında adı geçen mühendis Ali Büyükşahin'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

"Bilinçli taksir koşulları oluşmuştur..."

İddianamede Cumhuriyet Savcısı, şu tespitleri yaptı:

"Şüphelilerin binanın yapım tarihinde geçerli olan ilgili mevzuata yeterince uymadığı, dönem itibariyle bilim ve fennin gerektirdiği teknik şartlara aykırı davranarak binanın yıkılmasında kusurlarının bulunduğu, şüphelilerin projesiz ve ruhsatsız olarak binayı inşa etmesi sebebiyle apartmanın yıkılmasıyla 15 kişinin hayatını kaybetmesine ve 4 kişinin ise yaralanmalarına neden olmuştur. Böylelikle şüphelilerin proje ve yapım aşamasında üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği, öngörülen bu netice bakımından dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak istenmeyen ancak öngörülebilen mevcut sonucun gerçekleşmesinde kusurlarının etkili olduğu, bu nedenle şüpheliler hakkında bilinçli taksir koşullarının oluştuğu, şüphelilerin üzerine atılı 'Bilinçli Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne ve Yaralanmasına Neden Olma' suçunu işlediği hususunda kamu davası açmaya yarar yeterli delil bulunmuştur."

Dosya kapsamında tutuklu sanık bulunmuyor. Davanın ilk duruşması, 6 Ocak'ta Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Kaynak: ANKA

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