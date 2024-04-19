Akhisar\'a Yeni Taziye Evi Yapılıyor

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Akhisar Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak yeni taziye evinde çalışmalar hızla devam ediyor. Çevre düzenlemesinin ardından yeni taziye evi hizmete başlayacak.

Akhisar Belediyesi, cenaze sahibi vatandaşların acısına ortak olmak ve yükünü bir nebze olsun hafifletmek için ilçeye yeni bir taziye evi yapıyor. Reşatbey Mahallesi ile Atatürk Mahallesi sınırında yer alan yeni taziye evi, çevre düzenleme çalışmalarının ardından vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak.

Taziye evlerinin Türk toplumunda önemli bir yeri olduğuna değinen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Akhisar'ımız her geçen gün büyüyen ve gelişen bir ilçe. Yaptığımız mahalle ziyaretlerinde taziye evi için halkımızdan yoğun bir talep vardı. Halkımızı dinledik ve söz verdiğimiz yeni taziye evini ilçemize kazandırıyoruz. Çalışmalarda sona geldik. Yapılacak çevre düzenlemesinin ardından yeni taziye evini halkımızın hizmetine sunacağız. İçerisinde hayır yeri alanı, kadın ve erkekler için ayrı oturma alanları, mescit, mutfak yer alacak. Ayrıca taziye evi önünde de bahçesi yer alacak. Şimdiden Akhisar halkımıza hayırlı olsun" dedi.