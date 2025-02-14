Akhisar Belediyesi'nden Amatör Spor Kulüplerine 180 Bin TL Destek - Son Dakika
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Akhisar Belediyesi'nden Amatör Spor Kulüplerine 180 Bin TL Destek

Akhisar Belediyesi, ilçede bulunan altı amatör spor kulübüne toplamda 180 bin TL nakdi yardım gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sporun ve sporcuların desteklenmeye devam edileceğini vurguladı.

14.02.2025 16:00  Güncelleme: 16:40
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(MANİSA) - Akhisar Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren altı amatör spor kulübüne toplam 180 bin TL nakdi destekte bulundu. Amatör spor kulüplerinin kısıtlı imkanlarla güzel işlere imza attığını belirten Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Kulüplerimizin yanında olamaya, sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Akhisar Belediyesi, ilçedeki amatör spor kulüplerine 180 bin TL'lik maddi destek verdi.

Başkan Dutlulu, görev süresi boyunca amatör spor kulüplerine ulaşım desteği, saha desteği, malzeme ve ekipman desteği konusunda yardımcı olduklarını aktararak, "Açtığımız spor kursları ve şehrimize kazandırdığımız spor sahaları ile her yıl yüzlerce çocuğumuza spor yapma imkanı sağlarken, bir yandan da amatör spor kulüplerimize desteklerimizi sürdürüyoruz. Bugün Akhisargücü, Çağlak İdmanyurdu, Çağlak Spor Kulübü, Karabulut Spor Kulübü, Kapaklı Spor Kulübü ve Hamidiye Altıeylül Spor Kulübü'ne 30'ar bin TL nakdi destekte bulunduk. Kulüplerimizin yanında olamaya, sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceğiz. Tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum" dedi.

Destekten faydalanan Karabulut Spor Kulübü Başkanı Hakan Çalışkan, Çağlak İdmanyurdu Spor Kulübü Başkanı Murat Çetin, Akhisar Çağlayan Spor Kulübü Başkanı Cavit Çelik, Hamidiye Doğan Altı Eylül Spor Kulübü Başkanı Sefer Yıldırım, Akhisar Kapaklı Spor Kulübü Başkanı Gürsel Özkan ve Akhisargücü yöneticisi Can Arslan, Başkan Dutlulu'ya teşekkürlerini iletti. Dutlulu, amatör spor kulüplerine destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Akhisar Belediyesi'nden Amatör Spor Kulüplerine 180 Bin TL Destek - Son Dakika

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