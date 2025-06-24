Akhisar Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi Bugün Açılıyor

(MANİSA) - Akhisar Belediyesi Erdoğan Kanburoğlu Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi bugün açılıyor. Modernleşen yapısıyla tesisin tüm ilçe sakinlerine açık olduğunu belirten Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, tüm vatandaşları ve ailelerini güvenli, temiz ve eğlenceli bir ortamda ağırlamaya hazır olduklarını söyledi.

2022 yılında Besim Dutlulu döneminde modernize edilerek Hüsnü Kahraman Kültür Parkı ve Gölet alanı içerisinde yeniden hizmete sunulan Akhisar Belediyesi Erdoğan Kanburoğlu Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, bu yaz sezonunda da misafirlerini ağırlayacak.

Çeşitli sosyal ve spor alanlarının da bulunduğu komplekste spor salonu, kafeterya, su kaydırağı ve çocuklar için küçük havuz yer alıyor.

Havuza 18 yaş üstü giriş ücreti hafta içi 300 TL, hafta sonu ise 400 TL, 18 yaş altı ve üniversite öğrencileri için giriş ücreti hafta içi 150 TL, hafta sonu 250 TL, engelli bireyler için ise ücretler 100 TL olarak belirlendi. Aylık abonelik ücretlerinde de 18 yaş üstü için aylık 3 bin 500 TL, 18 yaş altı için 3 bin TL ve 3 kişilik aile aboneliği aylık 8 bin TL olarak belirlendi.

Gaziler ve şehit yakınlarına ücretsiz

Gaziler ve gazi yakınları ile şehitlerin birinci derece yakınları ise hizmetten ücretsiz faydalanacak. Ailesi ile birlikte havuza gelen 7 yaş altı çocuklar için de havuz ücretsiz olacak. Havuz hizmeti perşembe günleri sadece kadınlara özel gerçekleştirilecek. Havuz, pazartesi günleri kapalı olacak.

Başkan Kayserili'den vatandaşlara davet

Modern yapısı, güvenli ortamı ve sunduğu imkanlarla yüzme havuzunun bu yaz da Akhisarlıların buluşma noktası olacağını belirten Başkan Kayserili, tüm vatandaşları ve ailelerini güvenli, temiz ve eğlenceli bir ortamda ağırlamaya hazır olduklarını söyleyerek tüm Akhisarlıları bu hizmetten yararlanmaya davet etti.