Anne, öz kızını boğarak öldürdü - Son Dakika
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Anne, öz kızını boğarak öldürdü

Anne, öz kızını boğarak öldürdü
22.06.2025 23:25
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde 50 yaşındaki kadın, 25 yaşındaki kızını çıkan tartışma sonrası boğarak öldürdü. Olayın ardından anne gözaltına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir kadın, tartıştığı kızını boğarak öldürdü.

ÖZ KIZINI BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

İddiaya göre, Hürriyet Mahallesi 209. Sokak'taki evde gece saatlerinde, R.B. (50) ile kızı C.B. (25) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.B, kızını boğarak öldürdü.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli R.B, olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, C.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Anne R.B, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Aile İçi Şiddet, Politika, 3-sayfa, Akhisar, Güncel, manisa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anne, öz kızını boğarak öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Murat Avci:
    Neler oluyor, denecek bir olay daha. 31 2 Yanıtla
  • yol yolcu :
    bir anne evladına kuyamaz.. bu işte bir iş var.. insan inanmak istemiyor. 17 3 Yanıtla
  • Dadaş Ahmet:
    Baştaki resimle haberin alakasızlığı.. 18 1 Yanıtla
  • Albaraka Kürt:
    Baştaki resimde sedyede yatan bir erkek? 0 0 Yanıtla
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