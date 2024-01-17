Akhisar\'da çiftçilere budama işlemleri hakkında eğitim verildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çiftçilere budama işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında uygulamalı eğitim verildi.

Saha çalışmalarına katılan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç, son yıllarda bağlarda Ölükol hastalığının artış gösterdiğini söyledi.

Hastalıkla mücadelede doğru budama ve ilaçlama yöntemlerinin önemini vurgulayan Kılıç, "Bu kapsamda kış ve ilkbahar ilaçlamalarının zamanında ve doğru dozda yapılması gerekiyor. Çiftçilerimize bu konuda dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum." dedi.