Akhisar\'da İşçi Elektrik Direği Altında Kaldı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde elektrik direğinin devrilmesi sonucu hatta söküm çalışması yapan işçi yaşamını yitirdi.

Doğankaya Mahallesi'nde, yürütülen yenileme projesi kapsamında eskiyen elektrik direklerinin sökümü için çalışma başlatıldı. Bu esnada elektrik direği devrildi, hata söküm çalışması yapan işçi C.S. de yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.