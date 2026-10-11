Akhisar'da kavşağı kaçırdığı belirtilen otobüs geri giderken tıra çarptı; 11 ölü var

Akhisar'da kavşağı kaçırdığı belirtilen otobüs geri giderken tıra çarptı; 11 ölü varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Akhisar'da tur otobüsü ile tırın çarptığı kazada 11 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Kaza anı görüntülerinde, döneceği kavşağı kaçırdığı belirtilen tur otobüsünün otoyolda geri geri giderken arkadan gelen tıra çarptığı görülüyor.
(MANİSA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde, tur otobüsü ile tırın karıştığı, 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı. Döneceği kavşağı kaçırdığı belirtilen tur otobüsünün otoyolda geri geri giderken arkadan gelen tır ile çarpıştığı görülüyor.
Kaza bugün saat 11.11 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İzmir yönüne giden tur otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
Kazanın ardından ortaya çıkan olay anına ait görüntülerde, tur otobüsünün otoyolda geri geri giderken arkadan gelen tıra çarptığı görülüyor.
Kaynak: ANKA
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