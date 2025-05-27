Akhisar'da Kırsal Hizmetler ile Yaşam Kalitesi Artıyor - Son Dakika
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Akhisar'da Kırsal Hizmetler ile Yaşam Kalitesi Artıyor

27.05.2025 16:55  Güncelleme: 17:30
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Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kırsal mahallelere yönelik yapılan hizmetler ve yatırımlar hakkında bilgi vererek, tüm köylerde yaşam kalitesini artırmayı amaçladıklarını açıkladı.

(MANİSA) - Görev süresi boyunca köyleri hizmetin merkezine aldıklarını belirten Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Çünkü hizmetin yalnızca merkezde değil, en uzak köyde de hissedilmesini istiyoruz. Yıllardır ihmal edilmiş mahallelerimizi yeniden ayağa kaldırmak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve tarımsal üretime katkı sağlamak için çalışıyoruz" dedi.

Akhisar Belediyesi, merkez mahallelerde olduğu gibi kırsal mahallelerde de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, 2024-2025 yıllarında gerçekleştirdiği ulaşım ve üstyapı yatırımlarıyla kırsal mahallelerde yaşam kalitesini artırıyor.

Akhisar Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, son bir yıl içerisinde yapılan çalışmalara ilişkin şunlar kaydedildi:

"2024-2025 yılı çalışma programı kapsamında kırsal mahalleler arasındaki ulaşım yollarında 30 bin metrekare çift kat sathi kaplama çalışması tamamlandı. Ayrıca, 60 bin metrekare alanda altyapı hazırlıkları gerçekleştirildi. Üstyapı uygulamalarının ise 2025 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor. 2024 yılında arazi yolu çalışmalarının tamamının bakımı yapıldı. 2025 yılı için planlanan arazi yollarının yüzde 50'si şimdiden tamamlanarak hedeflerin ilerisinde bir başarıya ulaşıldı. Yapılan çalışmalar sayesinde kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirildi.

35 kırsal mahallede yürütülen parke taşı çalışmaları kapsamında 8 bin 200 metrekare yol onarımı ve 4 bin metrekare yeni yol yapımı gerçekleştirilerek mahalle ulaşımı daha konforlu hale getirildi. Modern ve dayanıklı parke taşlarıyla döşenen yollar sayesinde özellikle kış aylarında yaşanabilecek olası ulaşım sorunlarının önüne geçildi.

Vatandaşların ortak kullanımına yönelik projelerde önemli ilerlemeler kaydedildi. Kırsal mahallelerde üç adet yeni çok amaçlı salon ve sundurma inşa edildi; mevcut yapılarda ise sekiz bakım ve onarım çalışması tamamlandı. Ayrıca 14 yeni aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet vermek üzere hayata geçirildi. Üç yeni çeşme mahallelerin su ihtiyacına katkı sağlarken, dört mahalle giriş takı montajıyla estetik bir görünüm kazandırıldı.

Sosyal alanlara yönelik çalışmalar kapsamında 20 yeni mahalle fırını yapılırken, altı fırının tadilatı gerçekleştirildi. sekiz kahvehane binası, iki halı saha, dört cami ve imam lojmanı ile dört düğün salonunun bakım ve onarımı tamamlandı. Ayrıca beş yeni umumi tuvalet hizmete sunuldu. Kırsal geçişleri kolaylaştırmak amacıyla bir köprü inşa edildi. Bir türbenin bakım ve onarımı yapılırken, bir meydan düzenlemesi gerçekleştirildi ve iki meydan düzenleme çalışması da devam ediyor."

Başkan Dutlulu, çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kırsal mahallelerimizi öncelikli alanlarımız arasında gördük. Çünkü hizmetin yalnızca merkezde değil, en uzak köyde de hissedilmesini istiyoruz. Yıllardır ihmal edilmiş mahallelerimizi yeniden ayağa kaldırmak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve tarımsal üretime katkı sağlamak için çalışıyoruz. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'müz bugüne kadar birçok mahalleye dokundu. Bu hizmetlerin tamamı Akhisar'ın toprağına, insanına ve geleceğine yapılan yatırımlardır. Halkımızın ihtiyaç duyduğu her alanda çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Akhisar'da Kırsal Hizmetler ile Yaşam Kalitesi Artıyor - Son Dakika

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