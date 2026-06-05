Akhisar Belediyesi Engelli Merkezi Hizmete Başladı - Son Dakika
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Akhisar Belediyesi Engelli Merkezi Hizmete Başladı

05.06.2026 15:23  Güncelleme: 16:18
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Akhisar Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama katılımını desteklemek amacıyla kurulan AKİDEM, eğitim, spor ve sosyal etkinlik alanlarıyla hizmet vermeye başladı.

(MANİSA)- Akhisar Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirilen AKİDEM, eğitim, spor ve sosyal etkinlik alanlarıyla hizmet vermeye başladı.

Akhisar Belediyesi tarafından kurulan Akhisar İlçesi Dezavantajlı Gruplar ve Engelli Merkezi (AKİDEM) hizmete açıldı. Zafer Kalkınma Ajansı aracılığıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen merkez, özel gereksinimli bireylere yönelik faaliyetler yürütecek. Merkezde, özel bireylerin kendilerini eşit, aktif ve değerli hissedebilecekleri sosyal, eğitsel ve gelişim odaklı etkinliklerin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Özel bireylerin sosyal becerilerini geliştirmelerine destek olacak merkez ile ailelerin de günlük işlerini rahatlıkla sürdürebilmelerine ve sosyal yaşama daha aktif katılabilmelerine katkı sağlayacak.

MERKEZDE SERA ALANI DA BULUYOR

Akhisar Belediyesi tarafından Reşatbey Mahallesi 167 Sokak üzerinde kurulan merkez, 300 metrekare kapalı alanın yanı sıra açık kullanım alanlarıyla da hizmet veriyor. Tesiste gün boyunca farklı engelli gruplarından bireylerin faydalanabileceği imkanlar sunuluyor. 7 yaş ve üzeri, öz bakım becerilerini kazanmış otizm spektrum bozukluğu, down sendromu, hafif düzey mental retardasyon ve bedensel engeli bulunan bireylerin yararlandığı merkezde; spor salonu, eğitim sınıfları, yemekhane, dinlenme ve oyun alanları yer alıyor. Ayrıca engelli bireylerin tarımsal faaliyetlerle tanışmalarına imkan sağlayacak sera alanı da bulunuyor.

MERKEZDEN FARKLI İLÇELERDEN GELEN BİREYLER FAYDALANABİLİYOR

Çevre ilçelerden gelecek bireylerin de faydalanabileceği merkez, bakım verenlerin eğitim ve sosyalleşme ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlere de ev sahipliği yapacak. Akhisar Belediyesi'nin engelli erişimine uygun servis aracıyla özel gereksinimli bireyler her gün evlerinden alınarak merkeze ulaştırılacak. Merkezde özel eğitim öğretmenleri ve psikoloğun yanı sıra, Akhisar Belediyesi bünyesinde görev yapan eğitmenler de farklı branşlarda etkinlikler düzenleyecek.

DESTEK VEREN KURUMLARA TEŞEKKÜR

Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri merkezde incelemelerde bulundu. Yetkililerden merkezin işleyişi hakkında bilgi alan Başkan Kayserili, ilk gün gerçekleştirilen eğitim ve etkinlikleri yerinde takip ederek bireyler ile ilgilendi. Engelli Merkezi'nin Akhisar için önemli bir sosyal belediyecilik yatırımı olduğunu ifade eden Kayserili, "Özel gereksinimli bireylerimizin sosyal yaşamın içinde daha aktif yer almalarını sağlamak ve ailelerimizin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla bu merkezi hizmete açtık. Bu önemli projeye destek veren tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyorum. Burada her yaştan tüm özel gereksinimli bireylerimizi en iyi şekilde ağırlayacak, onların gelişimlerine katkı sunacak ve ailelerimizin güvenle faydalanabileceği bir ortam oluşturacağız" diye konuştu. Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Kayserili, özel bireylerin ve ailelerinin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Merkezden yararlanan aileler ise hizmetin hayata geçirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Kayserili'ye teşekkür ettiler.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Güncel, Sağlık, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akhisar Belediyesi Engelli Merkezi Hizmete Başladı - Son Dakika

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