Akhisar\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheliden 1\'i Tutuklandı

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MANİSA'nın Akhisar ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Hacıishak Mahallesi'nde 2 ayrı evde uyuşturucu madde bulunduğunu belirledi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde adreslere dün operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, 1218 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan D.G. (55), P.S. ve Y.G. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. 14 suç kaydı olduğu tespit edilen D.G. adlı kadın, 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma' suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.