Akhisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Tutuklama

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. 12-17 Şubat tarihleri arasında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda G.B. (38), S.G. (25), C.T. (26), S.K. (33), M.D. (34), H.İ.K. (21), E.A. (45) ve M.P. (28), gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev, iş yerleri ve araçta yapılan aramalarda; toplam 198,74 gram metamfetamin, 16,7 gram bonzai, 15 sentetik hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.