Akhisar\'da zemin yapısı üniversitelerle bilimsel olarak inceleniyor

(MANİSA)- Akhisar Belediyesi tarafından "olası depremlere karşı kentin dayanıklılığının artırılması" amacıyla başlatılan bilimsel inceleme ve araştırmalar devam ediyor. "Depreme Karşı Dirençli Akhisar" çalışmaları kapsamında kentin zemin yapısı ve yeraltı özellikleri farklı bilimsel yöntemlerle inceleniyor.

Akhisar Belediyesi'nin kentin dayanıklılığının artırılması amacıyla başlattığı araştırmalar devam ediyor. Akhisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, kentin zemin yapısı ve yeraltı özellikleri farklı bilimsel yöntemlerle inceleniyor. Çalışmalara; Akhisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Kürşat Yılmaz ve belediye bünyesindeki mühendislerin öncülüğünde İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ökmen Sümer, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Volkan Karabacak ile birlikte alanında uzman jeoloji ve jeofizik mühendislerinin de yer aldığı ekipler katılıyor.

SONUÇLAR BİLİMSEL RAPORLARLA ORTAYA KONULACAK

"Depreme Karşı Dirençli Akhisar" çalışmaları kapsamında Akhisar'ın zemin yapısına ilişkin bilimsel veriler elde etmek amacıyla saha çalışmaları sürdürülüyor. Elde edilen verileri desteklemek amacıyla birçok mahallede jeofiziksel ölçümler, haritalama, zemin incelemeleri ve paleosismolojik hendek çalışmaları yürütülüyor. Yaklaşık üç aylık saha çalışmalarının tamamlanmasının ardından elde edilen verilerin ilgili kurumlarla paylaşılması ve gerekli değerlendirmelerin yapılması planlanıyor. Çalışmaların daha kapsamlı, sonuçlarının ise sonraki aylarda hazırlanacak bilimsel raporla ortaya konulması bekleniyor.

FARKLI YÖNTEMLERLE İNCELEME YAPILIYOR

Akhisar'da ilk kez bu kapsamda üniversitelerden bilim insanları ve alanında uzman mühendislerin katkılarıyla geniş çaplı bir zemin araştırması yürütüldüğünü belirten Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, amaçlarının olası depremler öncesinde şehrin zemin yapısını daha iyi tanımak ve geleceğe yönelik doğru adımlar atmak olduğunu söyledi. Başkan Kayserili, "Akhisar'ımızın zemin yapısını bilimsel olarak araştırıyoruz. Nerede, nasıl bir zemin yapımız olduğunu daha iyi bilmek ve gelecekte yapılacak planlamalarda bu bilgileri kullanmak istiyoruz. Bunun için üniversitelerimizden hocalarımız ve alanında uzman mühendislerimizle birlikte sahada çalışmalar yürütüyoruz. Haritalama ve jeofizik çalışmalarımızın yanı sıra kazı ve sondaj çalışmalarımızı da gerçekleştirdik" diye konuştu. Kayserili, elde edilecek bilimsel verilerin Akhisar'ın gelecekteki imar ve planlama süreçlerine önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Amacımız bugün ve gelecekte Akhisar'ımız için daha doğru, daha güvenli ve bilimsel temellere dayanan kararlar alınmasına katkı sağlamak" dedi.