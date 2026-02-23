Akhisar\'daki Fabrika Yangını Kontrol Altında

KAYMAKAM CAN: NİSPETEN ENERJİSİ AZALMIŞ DURUMDA

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Kayalıoğlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki oyuncak ve şekerleme fabrikasında çıkan yangına ilişkin Akhisar Kaymakamı Mustafa Can açıklama yaptı. Kaymakam Can, saat 12.00 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yangın ihbarı geldiğini belirterek, itfaiyecilerin kısa sürede bölgeye sevk edildiğini söyledi. Can, ilk müdahalenin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki itfaiye ekipleri tarafından yapıldığını, ardından Akhisar İtfaiyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi ve çevre il ve ilçelerden gelen destek ekiplerin de çalışmalara katıldığını ifade etti. Yangının fabrikanın çatısına sıçramasıyla büyüdüğünü aktaran Can, "Yangın yaklaşık 3,5 saattir sürüyor. Nispeten enerjisi azalmış durumda. İnşallah kısa süre içerisinde kontrol altına alınacak" diye konuştu.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmamasının sevindirici olduğunu vurgulayan Can, "Çalışan arkadaşlarımızdan yaralanan yok, çok şükür hayati tehlikesi bulunan kimse yok. Bu bizi sevindiren taraf. İnşallah yangın kısa sürede tamamen kontrol altına alınacaktır. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

4,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle saat 16.30'da kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA,