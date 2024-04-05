Akhisar İlçe Emniyet Müdürü ve polisler, Kaymakamı ziyaret etti - Son Dakika
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Akhisar İlçe Emniyet Müdürü ve polisler, Kaymakamı ziyaret etti

Akhisar İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran ve beraberindeki polisler, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Akhisar Kaymakamı Murat Kütük'ü ziyaret etti. Kaymakam Kütük, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek polisliğin önemini vurguladı ve hayatını kaybeden, şehit olan polis teşkilatı mensuplarına rahmet diledi. İlçe Emniyet Müdürü Başaran da Polis Haftası kutlama programı hakkında bilgiler verdi.

05.04.2024 12:00
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Akhisar İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran ve beraberindeki polisler, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Akhisar Kaymakamı Murat Kütük'ü ziyaret etti.

Kaymakam Kütük, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Polisliğin önemini vurgulayan Kütük, hayatını kaybeden, şehit olan polis teşkilatı mensuplarına rahmet diledi.

İlçe Emniyet Müdürü Başaran da Polis Haftası kutlama programı hakkında bilgiler verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Akhisar İlçe Emniyet Müdürü ve polisler, Kaymakamı ziyaret etti - Son Dakika

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