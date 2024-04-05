Akhisar İlçe Emniyet Müdürü ve polisler, Kaymakamı ziyaret etti

Adıyaman Barosu, Avukatlar Gününü Kutladı

Adıyaman Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla düzenlediği basın açıklamasında avukatların önemine vurgu yaparak, adaletin temel direği olan avukatların savunma hakkının temsilcisi olduğunu belirtti. Baro Başkanı Bilal Doğan, avukatların sosyoekonomik sorunlarına dikkat çekerek, mesleğin itibarının korunması ve hukuki mekanizmaların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, avukata yönelik şiddetin son bulması ve nitelikli bir hukuk eğitimi talepleri dile getirildi.