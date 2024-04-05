Akhisar İlçe Emniyet Müdürü ve polisler, Kaymakamı ziyaret etti

Akhisar İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran ve beraberindeki polisler, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Akhisar Kaymakamı Murat Kütük'ü ziyaret etti.
Kaymakam Kütük, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Polisliğin önemini vurgulayan Kütük, hayatını kaybeden, şehit olan polis teşkilatı mensuplarına rahmet diledi.
İlçe Emniyet Müdürü Başaran da Polis Haftası kutlama programı hakkında bilgiler verdi.
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Adıyaman Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla düzenlediği basın açıklamasında avukatların önemine vurgu yaparak, adaletin temel direği olan avukatların savunma hakkının temsilcisi olduğunu belirtti. Baro Başkanı Bilal Doğan, avukatların sosyoekonomik sorunlarına dikkat çekerek, mesleğin itibarının korunması ve hukuki mekanizmaların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, avukata yönelik şiddetin son bulması ve nitelikli bir hukuk eğitimi talepleri dile getirildi.
Aksaray'da silah kaçakçılığı ve ticareti yapan bir şahsa yönelik operasyon düzenleyen jandarma, ruhsatsız tüfek ve tabancalarla bir şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kuru sıkı tabanca ve 52 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan'ın Van İl Seçim Kurulu tarafından iptal edilen adaylığıyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan itirazla söz konusu karardan dönülmüştü. Zeydan'ın mazbatası bugün verildi ve Abdullah Zeydan ile Neslihan Şedal göreve başladı.
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