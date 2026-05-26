Akıllı Telefon Fiyatlarına Zam Beklentisi
Akıllı Telefon Fiyatlarına Zam Beklentisi

26.05.2026 11:21
MOBİSAD Başkanı Turnacı, akıllı telefon fiyatlarının yıl sonunda %40 artabileceğini belirtti.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, General Mobile Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner'in, akıl telefon fiyatlarının yıl sonunda yüzde 40 artacağı yönündeki öngörüsüne işaret ederek, "Evet, ihtimal dahilinde" dedi. Turnacı, vatandaşın zamdan kaçınmak için ihtiyaçlarını öne çektiğini, olanakları çerçevesinde ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak cep telefonunu satın aldığını söyledi.

Türkiye'de, yılda 11-12 milyon dolayında cep telefonu satılıyor. Vatandaşlar, önceki yıllarda çok sayıda işleve sahip, ileri teknoloji ürünü akıllı cep telefonlarını tercih ediyordu. Enflasyonun artması, alım gücünün düşmesi cep telefonu tercihlerine de doğrudan yansıdı.

Ülke genelinde 15 bin dolayında noktada cep telefonu satışı yapan işletmenin oluşturduğu çatı örgütü MOBİSAD'ın Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, ANKA'ya yaptığı açıklamada, alım gücünün düşmesiyle giriş segmenti olarak adlandırılan 20 bin lira dolayındaki telefonlara talebin arttığını söyledi. Turnacı, üst gelir grubunun fiyat bağımsız olarak küresel düzeyde öne çıkan akıllı telefonların yeni modellerini tercih ettiğini belirtti.

AKILLI TELEFONLARA ZAM

Turnacı, General Mobile Genel Müdür Yardımcısı Cihaner'in, "akıl telefon fiyatlarının yıl sonunda yüzde 40 artacağı" yönündeki öngörüsüne ilişkin soru üzerine, küresel düzeyde yaşanan gelişmelere ve üretim süreçlerini etkileyen maliyetlere dikkati çekti. Maliyetlerin artmaya devam ettiğini vurgulayan Turnacı, "Evet, akıllı telefonlarda yıl sonunda yüzde 40 artış ihtimal dahilindedir. Bu, gelişmelere göre bir ihtimalin dile getirilmesidir" diye konuştu.

MOBİSAD Başkanı Turnacı, akıllı telefonlara beklenen zamla ilgili açıklamaların vatandaşı nasıl etkilediği sorusu üzerine, vatandaşların ekonomide yaşanan gelişmeleri çok yakından izlediğini, buna göre geliri ve harcamaları arasında ihtiyaç öncelikli ilişki oluşturduğunu belirtti. Turnacı, vatandaşın zamma maruz kalmamak için ihtiyaçlarını öne çektiğini, olanakları çerçevesinde beklentilerini karşılayacak cep telefonunu satın aldığını anlattı.

CEP TELEFONUNA TAKSİT SINIRLAMASI

Mustafa Kemal Turnacı, cep telefonlarında uygulanan taksit sınırlamasına da değinerek, "Mevcut düzenlemeye göre fiyatı 20 bin TL'nin altında olan akıllı telefonlar için 12 taksit uygulanabiliyor. Bu tutarın üzerindeki cihazlarda taksit sayısı 3 ile sınırlı. Biz, bugünkü ekonomik koşullarda 20 bin liranın 50 bin liraya çıkartılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

