Akıncılar\'da Anneler Günü Kutlaması

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Anneler Günü programı düzenlendi.
Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, Anneler Günü'nü kutladı.
Sevinç'in annelerle birlikte pasta kestiği programda gül dağıtıldı, çeşitli ikramlarda bulunuldu ve katılan 100 anneye kurayla hediyeleri verildi.
Program, müzik etkinliğiyle sona erdi.
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