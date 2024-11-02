Akıncılar Kaymakamı Türkmen\'den şehit ailelerine ziyaret

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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam Musa Türkmen, şehit ailelerini ziyaret etti.

Şehit jandarma komando er Orhan Öztürk ve şehit Jandarma Uzman Çavuş Onur Alkan'ın ailelerini ziyaret eden Türkmen, ailelerle bir süre sohbet etti.

Şehitlerin emaneti olan ailelerinin kendilerinde özel yeri bulunduğunu vurgulayan Türkmen, şehit ailelerine kapılarının her zaman açık olduğunu dile getirdi.

Türkmen'e ziyaretlerin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş İsmail Dağ, İlçe Emniyet Amiri Zafer Demirel, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Kazım Perçin de eşlik etti.