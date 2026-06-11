Akıntıya Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde girdiği derede akıntıya kapılan Emir Temiz (20) hayatını kaybetti.

Olay, Hendek'te bulunan Aksu Deresi'nde meydana geldi. Emir Temiz, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için girdiği derede bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sakarya Arama Kurtarma ekibinin de destekleriyle Temiz'i aramak için çalışma başlatıldı. Yapılan arama ve kurtarma çalışmalarının ardından Temiz'in cansız bedeni bulunarak, sudan çıkarıldı. Emir Temiz'in cenazesi inceleme sonrası morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.