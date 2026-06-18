Maç başlamadan yaptılar, gol 90+5'te geldi! Dünya Kupası'nda olay görüntü - Son Dakika
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Maç başlamadan yaptılar, gol 90+5'te geldi! Dünya Kupası'nda olay görüntü

18.06.2026 09:49
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Gana'nın Panama'yı 90+5'te attığı golle 1-0 mağlup ettiği Dünya Kupası maçında, karşılaşma öncesinde tribünde büyü yaptığı öne sürülen Ganalı taraftarlar dikkat çekti. Son dakika golünün ardından büyü tartışmaları yeniden alevlenirken, karşılaşma sahadaki sonuç kadar tribündeki görüntülerle de konuşuldu.

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu maçında Gana ile Panama karşı karşıya geldi. Kanada'nın Toronto kentinde oynanan mücadelede Gana, Panama'yı 90+5. dakikada Caleb Yirenkyi'nin attığı golle 1-0 mağlup etti. Son dakika golüyle büyük sevinç yaşayan Yirenkyi'nin gol kutlaması sırasında formasını yırtması da dikkat çekti.

MAÇ BAŞINDAKİ GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Karşılaşmanın henüz başında tribünlere çevrilen kameralara yansıyan görüntüler ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı Ganalı taraftarların ellerindeki tozu havaya savurarak ritüel yaptığı anlar ekranlara yansıdı. Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı bunun bir "büyü ritüeli" olduğunu öne sürdü.

"BÜYÜ TUTTU" YORUMLARI YAĞDI

Skorun uzun süre 0-0 devam etmesinin ardından Gana'nın 90+5'te galibiyet golünü bulması, tartışmaları daha da büyüttü. Sosyal medyada birçok kullanıcı, maç öncesindeki görüntülerle Son Dakika Haberleri - Son Dakika'>son dakika golünü ilişkilendirerek esprili paylaşımlarda bulundu. "Büyü tuttu", "Ritüel işe yaradı" ve "90 dakika bekledi ama sonunda etkisini gösterdi" şeklindeki yorumlar öne çıktı.

RİTÜELİN ADI GÜNDEME GELDİ

Görüntülerin ardından bazı kullanıcılar söz konusu uygulamanın "Macumba" olarak bilinen ritüellerle bağlantılı olabileceğini öne sürdü. Macumba, halk arasında çoğu zaman büyü veya mistik uygulamalarla ilişkilendirilse de, çeşitli kültürel ve dini geleneklerde manevi denge, şifa ve ruhani uygulamaları ifade eden geniş bir kavram olarak biliniyor.

BİR DİĞER TARTIŞMA KONUSU

Öte yandan tribünlerde görülen tozun stadyuma nasıl sokulduğu da sosyal medyada merak konusu oldu. Maçın ardından hem Gana'nın son dakika galibiyeti hem de tribünlerdeki ilginç görüntüler Dünya Kupası'nın en çok konuşulan olayları arasına girdi.

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Son Dakika Dünya Kupası Maç başlamadan yaptılar, gol 90+5'te geldi! Dünya Kupası'nda olay görüntü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Adem Ozeren Adem Ozeren:
    Aziz yıldırımın ilk transferi bu olmalı :)) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Maç başlamadan yaptılar, gol 90+5'te geldi! Dünya Kupası'nda olay görüntü - Son Dakika
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