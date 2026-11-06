AKK ve TMMOB, Kurtboğazı havzasındaki 2964 hektarlık orman kararının iptalini istedi

(ANKARA) - AKK Çevre ve İklim Meclisi ile TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Kurtboğazı Barajı'nın su toplama havzasında bulunan bazı arazilerin orman sınırları dışına çıkarılmasına ilişkin, "Bu hatalı kararın derhal iptal edilmesini, orman vasfı taşımadığı iddiasına dayanak olan gerçeğe aykırı raporları hazırlayanlar hakkında ise yasal işlem başlatılmasını talep ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Çevre ve İklim Meclisi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı kararı ile Kızılcahamam ve Kahramankazan ilçelerinde, Kurtboğazı Barajı'nın su toplama havzası içinde yer alan arazilerin orman sınırları dışına çıkarılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Basın açıklamasına AKK Çevre ve İklim Meclisi Başkanı Ömer Şan, Meclis Başkan Yardımcısı Nevzat Özer, Meclis Genel Sekreteri Prof. Dr. Nilgül Karadeniz ve TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri Sami Can Gökoğlu'nun yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, AKK Çevre ve İklim Meclisi gönüllüleri ve TMMOB temsilcileri katıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"17 Eylül 2026 tarih ve 33373 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1178 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 ildeki orman arazileri 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 16'ncı Maddesi gereğince orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verilmiştir.

17 ildeki orman sınırları dışına çıkarılan bu arazilerin toplamı olan 3800 hektarın neredeyse yüzde 80'i yani 2964 hektarı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Taşlıca, Kırköy, Balcılar ve Yukarıkaraören mahallelerinin sınırlarındadır. 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 16'ncı Maddesi 'bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına da dönüştürülmesi mümkün olmayan yerler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte üzerinde yerleşim yeri bulunan ya da yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan alanlar'ın orman sınırları dışına çıkarılmasını hükmetmesine karşın, Kızılcahamam ilçesine bağlı Taşlıca, Kırköy, Balcılar ve Yukarıkaraören mahallelerinin sınırları içinde olan bu arazi fiilen orman özelliklerini halen taşımakta olup arazinin tamamı Kurtboğazı Barajı'nın su toplama havzası içinde yer almaktadır.

Bu alan, Kurtboğazı, Eğrekkaya, Akyar Baraj Havzaları Özel Hükümleri ve Koruma Planı'na (2022, ASKİ) göre uzun mesafeli koruma alanı içinde yer almakta ve böylelikle Ankara'nın içme suyunu sağlayan barajların su toplama havzasının en önemli parçalarından birini oluşturmaktadır.

İddianın tersine alan tüylü meşe ormanına sahip olmakla birlikte sedir ve ardıç ağaçlandırmalarını da içermekte; içindeki ormanlardaki açıklıkların ve ağaçlı taşlık alanlar fiilen ağaçlı mera olarak hayvancılık amaçlı kullanılmaktadır. Çok özel kayaç ve jeolojik yapısı nedeniyle hem barajları ve yeraltı sularını beslemekte hem de eşsiz bir ekosistemin oluşmasına katkıda bulunmaktadır.

"ANKARA'NIN ORMANLARI VE İÇME SUYU HAVZASININ YOK EDİLMESİNE ZEMİN HAZIRLANDI"

Bölgede fiili olarak orman ve ağaçlandırma alanları varken 'fiilen orman vasfı taşımayan alan' iddiasıyla Ankara'nın ormanları ve içme suyu havzasının yok edilmesine zemin hazırlamıştır: Bu kararla sadece altı milyon insanın yaşadığı Ankara'nın değil yörenin içme ve kullanım suyu ile yeraltı suları tehlikeye atılmıştır. Bu alanda yapılması düşünülen 'Türkiye Sağlık Vadisi' içerikli bir endüstri bölgesi veya başka gerekçeli herhangi bir yapılaşma, bölgeye zenginlik veya refah getirmeyecek; tersine baraj sularının yok olmasına ve kirlenmesine, bunun ardından gelecek ekolojik çöküşle birlikte yöre halkının bölgede yaşam koşullarının ortadan kalkmasına neden olacaktır.

"HATALI KARAR DERHAL İPTAL EDİLMELİ"

İddiaların aksine, fiilen orman ekosistemi karakteri taşıyan ve Ankara'nın tüm içme suyunu sağlayan havza içinde yer alan bu alan, Anayasa'ya ve Orman Kanunu'nun Ek 16'ncı maddesine aykırı olarak orman sınırları dışına çıkarılmıştır. Bu hatalı kararın derhal iptal edilmesini, orman vasfı taşımadığı iddiasına dayanak olan gerçeğe aykırı raporları hazırlayanlar hakkında ise yasal işlem başlatılmasını talep ediyoruz. Bu unutulmasın ki sadece Ankara'nın sorunu değildir, bu havzaların kapsadığı bütün illerin sorunudur. Sürecin takipçisi olacağımızı ve Ankara'nın geleceğine sahip çıkacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz."