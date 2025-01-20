Akkim, Sürdürülebilirlik Raporunu Yayımladı: 592 Bin Metreküp Su Tasarrufu ve Çalışan Memnuniyetinde 15 Puan Artış - Son Dakika
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Akkim, Sürdürülebilirlik Raporunu Yayımladı: 592 Bin Metreküp Su Tasarrufu ve Çalışan Memnuniyetinde 15 Puan Artış

Akkim, Sürdürülebilirlik Raporunu Yayımladı: 592 Bin Metreküp Su Tasarrufu ve Çalışan Memnuniyetinde 15 Puan Artış

Akkim Kimya, 2022-2023 yıllarındaki sürdürülebilirlik raporunda 592 bin metreküp su tasarrufu sağladığını ve çalışan memnuniyetini yüzde 15 artırdığını açıkladı. Şirket, cinsiyet eşitliği ve sosyal sorumluluk projelerine de öncelik vermekte.

20.01.2025 11:51  Güncelleme: 11:54
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AKKİM, 2022-2023 yıllarında çevresel, sosyal ve yönetişim alanındaki etkilerini ortaya koyan yeni sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. Şirket, raporlama döneminde 592 bin metreküp su tasarrufu sağladığını, çalışan memnuniyetini 15 puan arttırdığını ve sosyal sorumluluk projelerinde cinsiyet eşitliği konularını önceliklendirdiğini kamuoyu ile paylaştı.

Akkök Holding bünyesinde faaliyet gösteren Akkim Kimya, 2022-2023 yılı sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. Raporda Çevre Yönetimi ve İklim Değişikliği ile Mücadele, Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi, Yenilikçi Ürün ve Teknolojiler, Sosyal Sorumluluk ve Çalışan Destek Programları, Yeşil Mutabakat ve AB Standartlarına Uyum ile Ar-Ge ve İnovasyon Çalışmaları ön plana çıktı.

592 BİN METREKÜP SU TASARRUFU SAĞLANDI

Rapora göre 2022-2023 döneminde çevresel yatırımlar için yaklaşık 640 bin dolar bütçe ayrıldı. Su israfını önlemeye yönelik 11 proje geliştiren şirket aynı dönemde yaklaşık 592 bin metreküp su tasarrufu sağladı. Akkim ayrıca emisyon yönetimi konusunda da çalışmalar gerçekleştirdi. Şirket, kapsam 3 emisyonlarını hesaplayarak karbon ayak izi azaltma çalışmaları yaptı.

Akkim'in sürdürülebilirlik hedef ve projeleri arasındaki bir diğer başlık da döngüsel ekonomi ve atık yönetimi oldu. Şirket, raporlama döneminde atık azaltım projelerinde, sıfır atık yönetimi süreçlerini uygulamaya başladı. AB Yeşil Mutabakatı'na uyum için çalışmalar yapan Akkim, karbon emisyon azaltımı, yenilenebilir enerji yatırımları ve sürdürülebilir ürün geliştirme stratejilerini uyguladı.

Akkim, devreye almaya hazırlandığı epoksi reçine tesisinde, epiklorhidrin ve epoksi reçinelerin bitkisel kaynaklarla üretileceğini, buradaki üretimden kaynaklı atık suyun tamamının da saflaştırılarak geri kazanımının sağlanacağını açıkladı.

CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK PROJELER 5 BAŞLIK ALTINDA YÜRÜTÜLDÜ

Sosyal Sorumluluk ve Çalışan Destek Programları'nda da Akkim, cinsiyet eşitliğini önceliklendirdiğini de duyurdu. Cinsiyet eşitliği ve kadın istihdamını artırmaya yönelik projeler 5 başlık altında yürütüldü. Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı olan Akkim, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı taahhüt ettiği stratejik planı kapsamında kadın çalışanların profesyonel seviyede istihdamını artırmak ve mevcut kadın istihdam rakamlarını korumak için hedefler belirledi. Raporlama döneminde toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı bir proje ekibi kuran şirket, çalışanlar arasında cinsiyet eşitliği bilincini artırmak amacıyla farkındalık eğitimleri ve atölyeler düzenledi. Kadın Çalışanların Desteklenmesi için ise kariyer gelişim programları ve mentorluk sistemleri hayata geçirildi. Çalışanlarının eğitim ve gelişimini desteklemek amacıyla 300'ün üzerinde eğitim programı düzenleyen şirket, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanında ise 22 bin saatin üzerinde eğitim vererek, sıfır iş kazası hedefine yönelik adımlar attığını bildirdi.

'ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİ YÜZDE 15 ARTIRDIK'

Akkim Genel Müdürü Onur Kipri, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacılarından biri olarak gelecek nesillere daha iyi bir dünya sunabilmek adına süreçlerini geliştirdiklerini ve hedeflerini belirlediklerini belirtti. Kipri, "Başta temiz su, hijyen ve halk sağlığı, erişilebilir ve temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi, inovasyon ve altyapı, eşitsizliklerin azaltılması, sorumlu tüketim ve üretim, iklim eylemi, sudaki ve karadaki yaşam olmak üzere sürdürülebilir kalkınma amaçlarını esas alıyor, bu eksendeki somut uygulamalarımızı uluslararası standartlara uygun biçimde düzenli olarak raporlayıp şeffafça paylaşıyoruz. Çalışan memnuniyetini sağlamak amacıyla haftada dört gün çalışma modelini hayata geçirdik. Bu yenilikçi yaklaşımın yanı sıra, çalışanlarımızın gelişimine yaptığımız yatırımlar çalışan memnuniyetinde önemli bir iyileşme sağladı. Raporlama dönemi rakamlarına göre, çalışan memnuniyeti skorumuz, 2021 yılına kıyasla 15 puanlık bir artışla yüzde 77'ye yükseldi. 'Sürdürülebilirlik Kimyamızda Var' ilkesiyle belirlediğimiz hedeflerimize ulaşmak için, yatırımlarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Sağlık, Güncel, Çevre, Akkim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akkim, Sürdürülebilirlik Raporunu Yayımladı: 592 Bin Metreküp Su Tasarrufu ve Çalışan Memnuniyetinde 15 Puan Artış - Son Dakika

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