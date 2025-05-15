Ordu'nun Akkuş ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Adem Ateş idaresindeki 52 ADM 056 plakalı kamyon ile Orhan Aktaş idaresindeki 60 ACN 021 plakalı kamyon, Gökçebayır Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücülerden Adem Ateş olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Orhan Aktaş ise Akkuş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Akkuş'ta Kamyon Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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