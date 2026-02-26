Akkuş'ta Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Ordu'nun Akkuş ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçede yoğun karın etkili olduğu, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.