Akkuyu Nükleer AŞ'de Yemekten Zehirlenen Çalışanlar Hastaneden Taburcu Edildi - Son Dakika
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Akkuyu Nükleer AŞ'de Yemekten Zehirlenen Çalışanlar Hastaneden Taburcu Edildi

Akkuyu Nükleer AŞ, yemekhanede yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanarak revire başvuran yaklaşık 200 çalışandan hastaneye sevk edilen 50'sinin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi. Şirket, olayın ardından soruşturma başlattığını ve yemek hizmeti kurallarının ihlal edilmesi durumunda yasal yollara başvuracaklarını açıkladı.

11.07.2024 16:09
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Akkuyu Nükleer AŞ, yemekhanede yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanarak revire başvuran yaklaşık 200 çalışandan hastaneye sevk edilen 50'sinin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında faaliyet gösteren inşaat şirketlerine bağlı bazı çalışanların, yemekhanede yedikleri öğle yemeğinin ardından rahatsızlandığı belirtildi.

Çalışanların revire başvurduğu aktarılan açıklamada, "Şu ana kadar yaklaşık 200 başvuru tespit edilmiş olup 50 kişi hastaneye sevk edilmiştir. Hastaneye başvuranların tamamı, ayakta gördükleri tedavinin ardından taburcu edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Akkuyu NGS sahasındaki kantinlerden ve çalışanların ikamet ettiği kamplardan gıda numuneleri alıp inceleme başlatmıştır. Akkuyu Nükleer AŞ ve yemek hizmetlerinden sorumlu yüklenici firmalar, yetkililere gerekli desteği sağlamaktadır. Akkuyu NGS inşaat sahasında sağlık personelinin bu denetim için fazla mesai yapması uygun görülmüştür."

Konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soruşturma sonucunda yemek hizmeti kurallarının taşeron kuruluşlar tarafından ihlal edildiğinin tespit edilmesi durumunda Akkuyu Nükleer AŞ, ihlalden sorumlu olanlarla ilgili yasal yollara başvuracaktır. Çalışanlara sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının sağlanması, Akkuyu NGS projesinin uygulanmasında önceliktir. Akkuyu Nükleer AŞ, projede yer alan tüm alt yüklenici kuruluşlardan da bu ilkelere uymalarını talep etmektedir."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Akkuyu Nükleer AŞ'de Yemekten Zehirlenen Çalışanlar Hastaneden Taburcu Edildi - Son Dakika
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