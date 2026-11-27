İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte cumartesi gece saatlerinden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkili olacağını bildirdi.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakını cumartesi gece saatlerinden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altında kalacak.

Halihazırda 16-18 derece aralığında seyreden sıcaklıkların 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerilemesi öngörülüyor.

7-10 gün boyunca bölgede etkili olması beklenen sistem nedeniyle rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şiddetinde esmesi bekleniyor.

Rüzgar hızının saatte 40 ila 75 kilometre olacağı ve bu süreçte sağanak, yer yer de kuvvetli sağanak geçişleri yaşanacağı tahmin ediliyor.