AKOM yarın İstanbul'da şiddetli yağış bekliyor, sıcaklık 6-8 derece birden düşecek - Son Dakika
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AKOM yarın İstanbul'da şiddetli yağış bekliyor, sıcaklık 6-8 derece birden düşecek

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AKOM yarın İstanbul\'da şiddetli yağış bekliyor, sıcaklık 6-8 derece birden düşecek
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AKOM, yarın İstanbul'da şiddetli yağış beklendiğini ve sıcaklıkların 6-8 derece düşeceğini duyurdu. Yağışlar çarşamba akşam 17.00'ye kadar etkili olacak; ani su baskını, ulaşımda aksama ve yıldırıma karşı vatandaşlar tedbirli olmalı.

(İSTANBUL) AKOM, yarın sabahtan itibaren İstanbul'da şiddetli yağışların beklendiğini, sıcaklıkların 6-8 derece birden düşeceğini duyurdu. Tahminlere göre Marmara Bölgesi'nin geniş bir kesiminde görülecek kuvvetli sağanak yağış akşam 20.00 sıralarında etkisini artıracak. Yağışın Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde metrekare başına 30-60 kilogram metrekare aralığında görülebileceği tahmin ediliyor.

Konuya ilişkin İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM hafta boyunca sıcaklıkların düşmesiyle birlikte, İstanbul'da salı gününden itibaren yağmurun etkili olacağını duyurdu. Marmara Bölgesi genelinde etkili olacak serin ve yağışlı havayla birlikte yarın sabah saatlerinden (09.00) itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerde kuvvetlenmesi (20-50km/s) ile birlikte halihazırda 26-28 ? aralığında yaz değerlerinde seyreden sıcaklıkların 6-8? birden azalarak bahar değerlerine gerileyeceği, beraberinde il genelinde aralıklarla sağanak geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. Yağışlar çarşamba akşam saatlerine (17.00) kadar İstanbul'u kuvvetli yağış geçişleri ile etkisi altına alacak.

AKOM'un değerlendirmelerine göre; Karadeniz'in nemli havasını bölgeye taşıyan poyrazdan dolayı nem miktarının özellikle maksimum seviyelere çıktığı şu günlerde; atmosferin üst seviyesinin soğuk, yer seviyesinin (deniz ve kara) sıcak olması nedeniyle yıldırımlı, şimşekli, fırtınalı, gök gürültülü kuvvetli sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. Vatandaşların ise ani su baskınları, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, yıldırım ve kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: AKOM yarın İstanbul'da şiddetli yağış bekliyor, sıcaklık 6-8 derece birden düşecek - Son Dakika
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