19.04.2026 13:55
Ordu'da kuraklığa karşı Akören Göleti tamamlandı, içme suyu ve turizm merkezine dönüşecek.

Ordu'da su kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla yapımına başlanan Akören Göleti'ndeki çalışmalar tamamlandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçelerde artan kuraklık riskine karşı hayata geçirilen yatırımlara bir yenisinin daha eklendiği bildirildi.

Gürgentepe ilçesinde inşa edilen Akören Göleti'nin hem içme suyu ihtiyacına çözüm sunacağı hem de bölgeyi turizm açısından cazip noktaya dönüştüreceği belirtilerek, "Toplam 9 mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere planlanan gölet, aynı zamanda rekreasyon ve turizm amaçlı kullanımıyla ilçeye yeni bir destinasyon alanı kazandırdı. 180 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olan gölet, doğal güzellikleri ve çevre düzenlemeleriyle dikkat çekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, projenin çok yönlü fayda sağlayacağını vurguladı.

Turizm ve su ihtiyacı konusunda güzel bir çalışma yapıldığını anlatan Güler, "Aynı zamanda balıklandırma ve çevre düzenlemeleriyle burayı cazibe merkezi haline getireceğiz. 30 dönümlük alan üzerine inşa edilen gölet, 88 metre uzunluğa ve zeminden 8 metre derinliğe sahip. Doğayla iç içe yapısı, planlanan kayık aktiviteleri ve yeşil alan düzenlemeleriyle Akören Göleti'nin önümüzdeki süreçte hem bölge halkı hem de ziyaretçiler için önemli bir uğrak noktası olmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Alkollü sürücüden “pes“ dedirten istek Polis otosunda koltuğu beğenmedi Alkollü sürücüden "pes" dedirten istek! Polis otosunda koltuğu beğenmedi
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi

14:40
Özkan Yalım dosyasında yeni perde 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı
Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı
14:08
Ülke felaketi yaşıyor Suyun üstündeki kasaba küle döndü
Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü
14:00
Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu
Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu
13:46
Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı BDDK’dan açıklama var
Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı? BDDK'dan açıklama var
13:37
Trump cephesinde panik anları Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
13:22
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye’den 80 bin başvuru
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye'den 80 bin başvuru
