Akören Göleti Tamamlandı

Ordu'da su kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla yapımına başlanan Akören Göleti'ndeki çalışmalar tamamlandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçelerde artan kuraklık riskine karşı hayata geçirilen yatırımlara bir yenisinin daha eklendiği bildirildi.

Gürgentepe ilçesinde inşa edilen Akören Göleti'nin hem içme suyu ihtiyacına çözüm sunacağı hem de bölgeyi turizm açısından cazip noktaya dönüştüreceği belirtilerek, "Toplam 9 mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere planlanan gölet, aynı zamanda rekreasyon ve turizm amaçlı kullanımıyla ilçeye yeni bir destinasyon alanı kazandırdı. 180 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olan gölet, doğal güzellikleri ve çevre düzenlemeleriyle dikkat çekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, projenin çok yönlü fayda sağlayacağını vurguladı.

Turizm ve su ihtiyacı konusunda güzel bir çalışma yapıldığını anlatan Güler, "Aynı zamanda balıklandırma ve çevre düzenlemeleriyle burayı cazibe merkezi haline getireceğiz. 30 dönümlük alan üzerine inşa edilen gölet, 88 metre uzunluğa ve zeminden 8 metre derinliğe sahip. Doğayla iç içe yapısı, planlanan kayık aktiviteleri ve yeşil alan düzenlemeleriyle Akören Göleti'nin önümüzdeki süreçte hem bölge halkı hem de ziyaretçiler için önemli bir uğrak noktası olmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.