AKP Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin Görevinden İstifa Etti

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AKP Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, görevinden istifa etti. Çetin, "06.07.2023 tarihinde üstlendiğim AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla Genel Merkezimizden affımı istedim" dedi.

AKP Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Çetin bugün X hesabından yaptığı açıklamayla "görevinden affını" istedi. Çetin'in açıklaması şöyle:

"GENEL MERKEZİMİZDEN AFFIMI İSTEDİM"

"Kıymetli Gaziantepli Hemşehrilerim, 06.07.2023 tarihinde üstlendiğim AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla Genel Merkezimizden affımı istedim. Gazi şehrimize hizmet etme fırsatı veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Teşkilat başkanımız sayın Erkan Kandemir ve ekibime şükranlarımı sunuyorum.

"ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN ÇİRKİN KAMPANYADAN AİLEMİ VE PARTİMİN YIPRATILMASINA ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİM"

Bu zorlu süreçte beraber omuz omuza yol yürüdüğümüz mesai arkadaşlarımıza destek veren milletvekillerimize ve beraber çalıştığımız tüm kademedeki teşkilat mensuplarımıza teşekkür ederim. Şunu ifade ederim ki şahsım üzerinden yürütülen çirkin kampanyadan ailemi ve partimin yıpratılmasına asla müsaade etmeyeceğim."

6 Şubat depremlerinde eşini ve çocuğunu kaybeden Çetin, geçtiğimiz günlerde kendisinden yaşça küçük Naz Akdoğan ile görkemli bir törenle evlenmesiyle gündeme gelmişti.