AKP İktidarı 2024 Yılında Faiz Ödemelerini Artırdı - Son Dakika
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AKP İktidarı 2024 Yılında Faiz Ödemelerini Artırdı

AKP İktidarı 2024 Yılında Faiz Ödemelerini Artırdı

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, AK Parti iktidarının 2023 yılında faize 564 milyar lira ödediğini, 2024 yılının ilk 7 ayında ise bu miktarın çok üzerine çıkarak faiz ödemelerinin 618 milyar lirayı bulduğunu söyledi. Dinçer, AK Parti iktidarının Türkiye'yi faiz lobisine teslim ettiğini belirterek, faiz ödemelerinin giderek artacağını ve ekonomik göstergelerin düzelmediğini ifade etti.

08.08.2024 16:56
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(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, AK Parti iktidarının 2023 yılında faize 564 milyar lira ödediğini, 2024 yılının ilk 7 ayında ise bu miktarın çok üzerine çıkarak faiz ödemelerinin 618 milyar lirayı bulduğunu söyledi.

CHP'li Dinçer, AK Parti iktidarının ilk 7 ayda faize 618 milyar lira ödediğine dikkat çekti. Dinçer, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Erdoğan seçimi kazansın diye faizi indirip, enflasyonu patlatan zihniyet şimdi vatandaşın sırtına binerek yüksek faiz ödemek zorunda kalıyor. 2023 yılına göre daha kötü durumda olmamız, AKP iktidarının ekonomi programının çöktüğünün en önemli kanıtıdır. Bu süreçte tasarruf dediler, vatandaşın sırtına fazladan vergi yüklediler, emeklinin hakkını yediler. AKP iktidarı faiz lobilerine verdiği bu parayı emekliye dağıtsaydı, her emekli 38 bin 625 lira alabilirdi. Halkın parasını faiz lobilerine peşkeş çekenler, emekliyi açlığa, sefalete, yokluğa mahkum ettiler. Sıkı para politikasına rağmen bütçe açığı bu haldeyken ne enflasyon düşer, ne de ekonomik göstergeler düzelir."

"AKP iktidarı Türkiye'yi faiz lobisine teslim etti"

Dinçer, AK Parti iktidarının 22 yılda Türkiye'yi faiz lobilerine teslim ettiğini belirterek, "Geçtiğimiz yıl dolar cinsinden faize 28,4 milyar dolar ödendi. 2024 yılının henüz ilk ayında ise faize ödenen miktar şimdiden 20 milyar dolara yaklaştı. Son 22 yılda ise AKP iktidarı faize 580 milyar doların üzerinde ödeme yaptı. Bu veriler nakit dengesinde oluşan açığın giderek artacağını göstermekle birlikte, önümüzdeki süreçte hem bütçe açığının hem de faiz ödemelerinin rekor kıracağını işaret etmektedir. Son 1 yılda vatandaşa ekonomi programı diyerek gözünü boyamaya çalışanlar faiz artırmak, birkaç vergi ve harç artışı dışında hiçbir şey yapmadılar" ifadelerini kullandı.

"Gözlerdeki ışıltının son bulması an meselesi"

Dinçer, şöyle devam etti:

"Genel seçimden bu zamana kadar tüm ürünlere baştan aşağı defalarca zam geldi. Doğalgaz ve elektriğe üst üste zamlar geldi. Vergilere, harçlara sürekli zam gelmeye devam ediyor. Memura, emekliye düşük zam verebilmek için türlü türlü oyunlar yapıldı, asgari ücretliye Temmuz ayında zam dahi verilmedi. Ancak AKP'nin kara deliği sanılanın aksine daha büyük olacak ki ülkenin ödediği faiz miktarı her geçen gün artıyor, bütçe açığı rekora koşuyor. Anlaşılan o ki artık gözlerdeki ışıltının son bulması an meselesi."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel AKP İktidarı 2024 Yılında Faiz Ödemelerini Artırdı - Son Dakika

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