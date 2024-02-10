AKP Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay\'a Silahlı Saldırı

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AKP Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a Kanarya Mahallesi'nde seçim çalışmaları sırasında silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda bir kişi yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve AKP İBB Adayı Murat Kurum saldırı ile ilgili tepkilerini sosyal medya hesaplarından duyurdular.

İlk tepkiler şöyle:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay, seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Saldırı ile ilgili olarak Küçükçekmece Başsavcılığı adli soruşturma başlatılmış olup, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Demokrasimize yönelik bu tür kalleş saldırılar hiç bir zaman amacına ulaşamıyacaktır"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik:

"AKP Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleşen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. . Seçim sürecini bu tür saldırılarla başka yöne çekmek isteyenlere karşı çok dikkatli olacağız. Kimseye birlik ve beraberliğimizi bozacağı fırsatı tanımayacağız"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu:

"AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı sayın Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında silahlı saldırı olduğu bilgisini üzülerek öğrendim. Sayın Yeniay'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Demokrasi yarışını kirletmeye çalışan tüm karanlık guruplara karşı birlikte omuz omuza duracağız"

AKP İBB Belediye Başkan Adayı Kurum:

"Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Hepimize geçmiş olsun. Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndüremeyecek!"