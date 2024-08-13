AKP'nin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı Yarın Başlıyor

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(ANKARA) - AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AKP'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle yarın düzenlenecek etkinliklerle ilgili basın toplantısı düzenledi. Hamza Dağ, "Yarın hem belediye başkanı hem milletvekili düzeyinde partimize katılımlar olacak. Belediye başkanlığında 15 veya daha fazla, milletvekili olarak 2 katılım var" dedi.

Hamza Dağ yaptığı basın toplantısında AKP'nin "23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı" hakkında bilgi verdi. Dağ'ın verdiği bilgiye göre, kuruluş yıl dönümü kutlama programı AKP Genel Merkezi'nin konferans salonunda yapılacak. AKP Genel Merkezi'ndeki program Hamza Dağ'ın konuşmasıyla başlayacak. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da partililere hitap edecek. Partinin kuruluşu nedeniyle ayrıca 81 ilde de programlar düzenlenecek.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Dağ, yarın yapılacak kutlamalarda partiye katılımların olup olmayacağıyla ilgili bir soru üzerine, "Hem belediye başkanı hem milletvekili düzeyinde partimize katılımlar olacak" dedi.

Dağ şöyle konuştu:

"Ak Parti hep siyasetin merkezi oldu, hep siyasetin merkezi olmaya devam edecek. Yarın kurucularla verdiğimiz fotoğraftan sonra Ak Parti'ye katılımlarda, hem milletvekili düzeyinde hem de belediye başkanı düzeyinde katılımlar olacak. Biz bu katılımlar ile hizmet siyasetiyle ve 85 milyon vatandaşı kucaklayan söylemlerimizle bugüne kadar siyaset merkezinde bulunduk. Yarın katılımlar olacak, sonraki süreçte de bazı görüşmeler de mutlaka olacaktır. Bu hizmet kervanına destek olmak isteyen herkes görüşme içerisinde bizimle diyalog içinde oluyor. Biz bu durumda hem parti hukukunu hem de parti ilkelerimizi aynı zamanda da katılım sağlamak isteyenler hukukunu koruyacak şekilde süreç yürütüyoruz. Yarın programımız içinde hem belediye başkanı hem de milletvekili noktasında katılımlar olacak. Bu partimiz açısından ilk değil son da olmayacaktır. Belediye başkanlığında 15 veya daha fazla. İlçe ve belde belediye başkanları noktasında katılımlar var. Milletvekili olarak da 2 katılım var."