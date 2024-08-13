AKP'nin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı Yarın Başlıyor - Son Dakika
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AKP'nin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı Yarın Başlıyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AKP'nin 23. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek etkinliklerle ilgili basın toplantısı düzenledi. Dağ, yarın yapılacak kutlamalarda belediye başkanı ve milletvekili düzeyinde partiye katılımlar olacağını belirtti. Programın AKP Genel Merkezi'nde başlayacağını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da partililere hitap edeceğini açıkladı. Ayrıca, 81 ilde de programlar düzenleneceği bilgisini verdi.

13.08.2024 16:11  Güncelleme: 16:12
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(ANKARA) - AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AKP'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle yarın düzenlenecek etkinliklerle ilgili basın toplantısı düzenledi. Hamza Dağ, "Yarın hem belediye başkanı hem milletvekili düzeyinde partimize katılımlar olacak. Belediye başkanlığında 15 veya daha fazla, milletvekili olarak 2 katılım var" dedi.

Hamza Dağ yaptığı basın toplantısında AKP'nin "23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı" hakkında bilgi verdi. Dağ'ın verdiği bilgiye göre, kuruluş yıl dönümü kutlama programı AKP Genel Merkezi'nin konferans salonunda yapılacak. AKP Genel Merkezi'ndeki program Hamza Dağ'ın konuşmasıyla başlayacak. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da partililere hitap edecek. Partinin kuruluşu nedeniyle ayrıca 81 ilde de programlar düzenlenecek.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Dağ, yarın yapılacak kutlamalarda partiye katılımların olup olmayacağıyla ilgili bir soru üzerine, "Hem belediye başkanı hem milletvekili düzeyinde partimize katılımlar olacak" dedi.

Dağ şöyle konuştu:

"Ak Parti hep siyasetin merkezi oldu, hep siyasetin merkezi olmaya devam edecek. Yarın kurucularla verdiğimiz fotoğraftan sonra Ak Parti'ye katılımlarda, hem milletvekili düzeyinde hem de belediye başkanı düzeyinde katılımlar olacak. Biz bu katılımlar ile hizmet siyasetiyle ve 85 milyon vatandaşı kucaklayan söylemlerimizle bugüne kadar siyaset merkezinde bulunduk. Yarın katılımlar olacak, sonraki süreçte de bazı görüşmeler de mutlaka olacaktır. Bu hizmet kervanına destek olmak isteyen herkes görüşme içerisinde bizimle diyalog içinde oluyor. Biz bu durumda hem parti hukukunu hem de parti ilkelerimizi aynı zamanda da katılım sağlamak isteyenler hukukunu koruyacak şekilde süreç yürütüyoruz. Yarın programımız içinde hem belediye başkanı hem de milletvekili noktasında katılımlar olacak. Bu partimiz açısından ilk değil son da olmayacaktır. Belediye başkanlığında 15 veya daha fazla. İlçe ve belde belediye başkanları noktasında katılımlar var. Milletvekili olarak da 2 katılım var."

Kaynak: ANKA

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