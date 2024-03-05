Mahmut Tanal'dan Mevsimlik Tarım İşçiliği İçin "Yaşam Biçimi, Tatil" Benzetmesi Yapan AKP Şanlıurfa İl Başkanı'na Tepki: "Akp'nin Bakış Açısı Budur"

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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Mevsimlik tarım işçisi olarak giden ailelerle görüşseniz bunların artık yaşam biçiminin bu olduğunu görürsünüz. Bunların çoğu bu şekilde yaşamayı yaşam biçimi olarak hatta kendilerine tatil olarak görenler var" diyen AKP Şanlıurfa Milletvekili Ali İhsan Delioğlu'na tepki gösterdi. Tanal, "İşte AKP iktidarının, AKP'li belediyelerin mevsimlik tarım işçiliğine bakış açısı budur. AKP'nin hala sorunlarınızı çözeceğini mi sanıyorsunuz" dedi.

AKP Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, Şanlıurfa'nın yerel televizyon kanalı Edessa TV'de yaptığı açıklamada "Mevsimlik tarım işçisi olarak giden ailelerle görüşseniz bunların artık yaşam biçiminin bu olduğunu görürsünüz. Mevsimlik tarım işçilerinin problemi, gittikleri yerde şartların zor olması. Oradaki şartların düzeltilmesini istiyorlar bu insanlar. Yoksa bunların çoğu bu şekilde yaşamayı yaşam biçimi olarak hatta kendilerine tatil olarak görenler var" dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Delioğlu'nun açıklamasına tepki gösterdi. Delioğlu'nun söz konusu açıklamalarını X hesabından paylaşan Tanal, şunları kaydetti:

"AKP'NİN MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLİĞİNE BAKIŞI BU"

"Şanlıurfalılar! Şanlıurfalılar! AKP Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu'nun, yoksulluk nedeniyle Şanlıurfa'dan başka şehirlere ırgat olarak giden mevsimlik tarım işçileri için yaptığı skandal ötesi açıklamalardan haberiniz oldu mu? AKP İl Başkanı Delioğlu, 'Şanlıurfa halkının, mevsimlik tarım işçiliğini yaşam biçimi haline getirdiğini' savunuyor. Hızını alamayan Delioğlu, "Hatta kendilerine (mevsimlik tarım işçiliğini) tatil olarak görenler var, alıp çoluk çocuğunu oraya gidenler var" iddiasında bulunuyor. İşte AKP iktidarının, AKP'li belediyelerin mevsimlik tarım işçiliğine bakış açısı budur! AKP'nin hala sorunlarınızı çözeceğini mi sanıyorsunuz? CHP, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazansın, görün bakın mevsimlik tarım işçiliği sorununu nasıl çözüm üretiyoruz. Mevsimlik tarım işçiliği sorunu, bal gibi belediyelerin sorunudur!"