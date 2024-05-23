AKP'nin sokak hayvanlarıyla ilgili yasal düzenleme tartışma yarattı - Son Dakika
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AKP'nin sokak hayvanlarıyla ilgili yasal düzenleme tartışma yarattı

AKP\'nin sokak hayvanlarıyla ilgili yasal düzenleme tartışma yarattı

AKP'nin sokak hayvanlarının 30 gün içinde sahiplenilmemesi halinde 'uyutularak' öldürülmesine ilişkin yasal düzenleme tartışma yaratıyor. AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, saldırgan sokak hayvanlarına karşı adım atacaklarını ve muhalefet desteği alacaklarını belirtti. Kanun teklifi önümüzdeki hafta muhalefet partilerine sunulacak ve Meclis kapanmadan önce teklifin gelmesi bekleniyor.

23.05.2024 16:20
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(ANKARA) - AKP'nin sokak hayvanlarının 30 gün içinde sahiplenilmemesi halinde "uyutularak" yani enjeksiyonla öldürülmesine ilişkin yasal düzenleme hazırlığı Meclis'e gelmeden tartışma yarattı. AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, uyutma modelinin tartışıldığını belirterek, "Saldırgan sokak hayvanlarının binlerce mağduru var. Bu konuda mutlaka adım atacağız. Bakanlıklar çok detaylı bir çalışma yürütüyor. Muhalefet desteği alınacak" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokak hayvanlarına ilişkin yeni bir düzenleme talimatının ardından,  gelebelicek kanun teklifi kamuoyunda tartışılmaya başlandı. Kanun teklifinin meclisteki sürecini AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu yürütecek.

Yenişehirlioğlu, TBMM'de gazetecilerle yaptığı sohbette, çalışmaların önümüzdeki günlerde de süreceğini belirterek, önümüzdeki hafta muhalefet partilerini ziyaret edeceğini söyledi.

Henüz İngiltere modelinin kesinleşmediğini ifade eden Yenişehirlioğlu, böyle bir modelin henüz uygulanıp uygulanamayacağının tartışılacağını söyledi. Yenişehirlioğlu, kanun teklifine ilişkin başka ülkelerdeki modellere de baktıklarını,  bu ülkeler arasında İngiltere, Hollanda ve Hindistan gibi ülkeler olduğunu, bu ülkelerdeki modellerin ele alındığını ifade etti.

"Meclis kapanmadan teklifin gelmesini bekliyoruz"

Bahadir Yenişehirlioğlu, "Saldırgan sokak hayvanlarının binlerce mağduru var. Siyaset, halkın taleplerini karşılamakla yükümlü. Bu konuda mutlaka adım atacağız. Bakanlıklar çok detaylı bir çalışma yürütüyor. Dört bakanlık var. Tarım, içişleri, sağlık ve çevre şehircilik iklim değişikliği bakanlıkları bu konuda çalışmalar yürütüyor. Muhalefet desteği alınacak. 10-15 gün içinde çalışmaların sona ermesini bekliyoruz. Bu çalışmalar veri haline gelecek ve raporlaştırılarak sonra komisyona, sonrasında da Genel Kurul'a gelecek. Meclis kapanmadan da teklifin gelmesini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Bahadır Yenişehirlioğlu, Hayvan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AKP'nin sokak hayvanlarıyla ilgili yasal düzenleme tartışma yarattı - Son Dakika

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