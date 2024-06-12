AKP Sözcüsü: Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam ediyor - Son Dakika
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AKP Sözcüsü: Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam ediyor

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nın ülkemizi geleceğe taşımak ve millete hizmet etmek noktasında güçlü siyasetlere imza atmaya devam edeceğini açıkladı. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vurguladığı gibi ittifakın kararlılıkla yoluna devam ettiğini belirtti.

12.06.2024 20:04
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(ANKARA) - AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için Cumhur İttifakı olarak, ülkemizi geleceğe taşımak ve milletimize hizmet etmek noktasında güçlü siyasetlere imza atmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün Cumhur İttifakı'nın geleceğine dair açıklamalarına ilişkin sosyal medya paylaşımı yaptı. Açıklamasında, "Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için Cumhur İttifakı olarak, ülkemizi geleceğe taşımak ve milletimize hizmet etmek noktasında güçlü siyasetlere imza atmaya devam edeceğiz" ifadesine yer veren Çelik'in paylaşımı şöyle:

"Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için Cumhur İttifakı olarak, ülkemizi geleceğe taşımak ve milletimize hizmet etmek noktasında güçlü siyasetlere imza atmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı gibi bu konudaki irademiz tamdır."

Kaynak: ANKA

Ömer Çelik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AKP Sözcüsü: Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam ediyor - Son Dakika

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