AKP ve MHP Grupları, CHP Grubu\'na Taziye Ziyaretinde Bulundu

AKP ve MHP grupları, Grup Müdürü Levent Bayraktar'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle CHP Grubu'na taziye ziyaretinde bulundu.
CHP Grup Müdürü Levent Bayraktar'ın yaşamını yitirmesi dolayısıyla CHP Grubu'na diğer parti gruplarından taziye ziyaretleri yapıldı. Taziye ziyaretlerinde CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır ve Murat Emir hazır bulundu.
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Emin Akbaşoğlu'nun aralarında bulunduğu AKP heyeti ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile Filiz Kılıç'ın bulunduğu MHP heyeti, CHP Grubu'na taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileklerini iletti.
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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 21.43'te merkez üssü olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, göreve başlamasının ardından şehir içi ulaşım problemini çözmek için S.S. Kastamonu Özel Halk Otobüsü İşletmesi ile toplantı gerçekleştirdi. Ulaşım master planı, mesafeye göre ücret, sarı otobüs ve otoparklar gibi konuları bilimsel ve akılcı çözümlerle hayata geçireceklerini belirtti.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen genel asayiş uygulamasında, aranması bulunan 2 şahıs yakalandı. Ayrıca, alkollü araç kullanan 13 sürücüye toplamda 153 bin 710 lira ceza kesildi. Uygulama kapsamında yapılan trafik kontrollerinde ise 125 araç sorgulandı ve 2 araç trafikten men edildi. Ayrıca, yapılan aramalarda 3 tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet kesici ve delici alet ile tabancalara ait fişek ve 14 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Gaziantep'te cinayet suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S., Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Armutlu ilçesinde yakalandı. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.S., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. E.S., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Yalova'nın Termal ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili soruşturma devam ederken, yangına sebep olduğu iddia edilen E.K. isimli kişi ormanlık alanda saklanırken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Zanlının ifadesinde yangının ısınmak amacıyla yaktığı ateşten çıktığını söylediği öğrenildi. E.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.
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