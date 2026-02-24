AKPM, Albanese'ye Destek Verdi - Son Dakika
AKPM, Albanese'ye Destek Verdi

24.02.2026 22:09
AKPM üyeleri, BM Filistin Özel Raportörü Albanese'ye destek açıklaması yaptı, istifa taleplerini kınadı.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) üyeleri, Avrupalı siyasetçilerin istifa etmeye çağırdığı Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'ye destek açıklamasında bulundu.

AKPM üyeleri yayınladıkları ortak bildiride Albanese'nin görevini "bağımsız ve titiz bir şekilde yerine getirmesine destek" verdiklerini belirtti.

Bildiriye imza atan 20'yi aşkın AKPM üyesi, Albanese'nin "Filistin'deki uluslararası hukuk ihlallerini ve Gazze'de devam eden soykırımı belgelediğini" ve görevini "uluslararası hukuk çerçevesinde" yürüttüğünü kaydetti.

Fransız, Alman ve İtalyan hükümetlerinin Albanese'nin istifasını talep etmelerini kınayan üyeler, bu talebin BM mekanizmalarını baltaladığını vurguladı.

Fransız hukuk derneği Albanese'in istifasını isteyen Fransız Bakanı şikayet etti

Uluslararası Hukuka Saygı için Hukukçular Derneği (JURDI), kamuoyuna açık şekilde Albanese'nin istifasını talep eden Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'yu BM İnsan Hakları Konseyi'ne şikayet etti.

JURDI derneğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, BM İnsan Hakları Konseyi tarafından atanan Özel Raportörlerin, devletleri temsil etmediği ve bağımsız hareket ettiği hatırlatılarak, Albanese'nin istifasına ilişkin çağrıların "yıldırma riski" taşıdığı için BM sisteminin kurumsal bütünlüğüne zarar verdiği vurgulandı.

Fransız dernek, Albanese'ye yönelik yıldırma girişimlerini incelemesi için BM İnsan Hakları Konseyi'ne talepte bulundu.

Avrupalı siyasiler Albanese'nin istifasını istemişti

Son günlerde Avrupa ülkelerinden çok sayıda siyasetçi, montajlanmış dezenformasyona dayalı bir video üzerinden Filistin Özel Raportörü Albanese'ye asılsız suçlamalar yöneltmişti.

Başta Fransa olmak üzere Almanya, Avusturya, İtalya ve Çekya, dezenformasyona dayalı videoya itibar ederek Albanese'nin istifasını istemişti.

Albanese'nin yaptığı iddia edilen açıklamaların yanlış ve uydurma olduğunun ortaya çıkması üzerine, bazı Avrupalı bakanların ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Albanese'nin istifasını isteyen paylaşımlarını kaldırdığı görülmüştü.

Katar'ın başkenti Doha'da Al Jazeera tarafından 7 Şubat'ta düzenlenen forum kapsamında çevrim içi katıldığı programda Albanese'nin "İsrail'i insanlığın ortak düşmanı olarak nitelendirdiği" ileri sürülmüştü. Sosyal medya platformlarında yayılan videonun montajlandığı ve Albanese'ye söylemediği sözler atfedildiği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AKPM, Albanese'ye Destek Verdi - Son Dakika

